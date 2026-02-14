L’esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l’arbitro ha abboccato

L'immagine di Bastoni che esulta quando vede che l'arbitro, La Penna, ha espulso Kalulu per somma di ammonizioni sporca la vittoria dell'Inter contro la Juventus. Il comportamento antisportivo del difensore nerazzurro è una macchia che difficilmente si può lavare giustificandola con l'adrenalina e il trasporto delle ‘cose di campo'. Una macchia grossa, che lascia un alone indelebile (anche) per la reazione del calciatore: urla per la gioia, serra i pugni ed esplode perché il pesce (il direttore di gara) ha abboccato all'amo… "Ha fatto una brutta figura davvero", le parole di Massimo Ambrosini in diretta tv a DAZN, a margine dell'incontro. E la condanna dallo studio è stata unanime. Basta dare un'occhiata al replay dell'azione per rendersi conto di cosa è successo. Se La Penna si fosse accorto della realtà dei fatti, a essere espulso per somma di ammonizioni poteva essere proprio Bastoni che, già gravato da un giallo, ha rischiato di averne un altro proprio per aver simulato.

Il secondo giallo a Kalulu, esplode la gioia di Bastoni che ha simulato

Al 42° del primo tempo Miretti sbaglia l'appoggio verso Kalulu, il difensore bianconero viene anticipato dal centrale nerazzurro che sembra scappare in contropiede, ma si tuffa non appena sente che l'avversario gli sfiora il braccio. Il fischietto – come si evince dalle immagini – ha la visuale libera ma viene ingannato sia dalla prospettiva sia dalla dinamica "accentuata" dal giocatore interista: per lui quel tocco va punito con la seconda ammonizione (Kalulu aveva preso il primo giallo per un intervento imprudente su Barella). È una decisione sbagliata, un grave errore sul quale il VAR non può intervenire in alcun modo perché quell'episodio non rientra nella casistica indicata dal protocollo. Kalulu mima il possibile intervento al monitor ma non serve. Alle sue spalle c'è Bastoni che – come si evince dalla telecamera montata addosso a La Penna – è particolarmente euforico.

Il difensore dell'Inter "salvato" dal VAR che non poteva intervenire

Lui stesso ha corso un grosso rischio ma è stato "graziato" da un regolamento che a breve cambierà, come previsto dall'IFAB. A partire dai prossimi Mondiali, infatti, il VAR potrà manifestarsi anche in occasioni del genere. Ma fino a quando la modifica al protocollo non diventerà ufficiale, un secondo giallo non può prevede il supporto tecnologico in soccorso direttore di gara. È per questo motivo che Chiffi in cabina di regia null'altro ha potuto fare che tacere e sul presunto contatto fra Bastoni e Kalulu non ha fornito alcun aiuto al collega in campo. Non era possibile suggerire alcuna revisione né indicare una correzione della decisione palesemente sbagliata. Il Var, infatti, può invece intervenire nell'ipotesi di gol o non gol, rigore o non rigore, scambio di persona ed espulsione diretta.

"Un tocco sul petto di Bastoni non può fargli partire le gambe in quel modo lì – le parole di Del Piero a Sky –, ma l'arbitro doveva prendersi del tempo. Che poi il VAR non possa intervenire è un'assurdità, è difficile da spiegare… è un regolamento fatto male, ma tu arbitro ti devi prendere del tempo. Questo è un errore che ha determinato una partita con una decisione ingiusta".