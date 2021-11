Ancora guai per la Nazionale: Immobile salta la Svizzera, convocato Scamacca Ciro Immobile salta la partita dell’Italia contro la Svizzera. L’attaccante della Lazio e della Nazionale ha un problema al polpaccio, al suo posto convocato Scamacca. Ancora guai per la Nazionale in vista della gara di qualificazione a Qatar 2022: Barella e Chiellini non si sono allenati in gruppo e saranno valutati nelle prossime ore.

Ciro Immobile salta la partita dell'Italia contro la Svizzera, un match molto delicato per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante della Lazio e della Nazionale ha un problema al polpaccio, ha avvertito il fastidio muscolare nel corso dell'ultimo allenamento. Una smorfia e brutte sensazioni alimentano pessimismo sulla possibilità di essere a disposizione per un match molto importante. Un acciacco dietro l'altro: il risentimento al collaterale esterno del ginocchio è la causa dell'ennesimo malessere. Questione di postura non corretta, dell'eccessiva sollecitazione e di sovraccarico dello sforzo che provocano la "sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra".

È l'ennesimo forfait forzato per la Nazionale, che ha già perso i romanisti Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, e deve fare i conti con le condizioni non perfette anche di Nicolò Barella e Giorgio Chiellini (non si sono allenati in gruppo) che saranno valutati nelle prossime ore.

C'era ancora qualche giorno per recuperare, sia pure all'ultimo momento, ma l'impressione che fosse davvero difficile vedere Immobile nella squadra titolare è stata confermata dalla decisione di lasciare il ritiro. L'entità della sofferenza muscolare sarà monitorata con attenzione dallo staff della società capitolina in previsione della ripresa del campionato. Al suo posto è stato convocato Gianluca Scamacca, ci sarà lui nella rosa dei calciatori che affronterà gli elvetici in un incontro fondamentale per le sorti del girone

In aggiornamento