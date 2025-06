La Svizzera femminile nasconde la sconfitta per 7-1 contro l’Under 15, ma un giocatore spiffera tutto

video suggerito

La nazionale femminile svizzera ha perso 7-1 contro l'Under 15 del Lucerna: il risultato imbarazzante doveva restare segreto ma uno dei giocatori ha spifferato tutto sui social.

A cura di Ada Cotugno

Tra pochi giorni comincerà la fase finale degli Europei femminili 2025 in Svizzera ma la nazione ospitante è ancora in alto mare. Un episodio imbarazzante è accaduto alle giocatrici che qualche giorno fa hanno tenuto una partita di allenamento segreta con la squadra maschile Under 15 del Lucerna perdendo per 7-1: un risultato molto spiacevole per la federazione che ha cercato di tenere nascosta la partita, senza riuscirci perché uno dei giocatori partecipanti ha spifferato tutto sui social.

Il quotidiano svizzero Blick ha raccontato questa storia incredibile che ha messo in una posizione scomoda i vertici del calcio svizzero. L'amichevole si è giocata a Nottwil, sulle rive del lago di Sempach, ovviamente a porte chiude dato che si trattava di un allenamento congiunto dove i giornalisti e le telecamere non avevano accesso. Nessuno sapeva della bruttissima notizia, ma un giovane giocatore del Lucerna ha pubblicizzato l'evento sui suoi profili social mettendo delle immagini della partita e anche il risultato finale.

La Svizzera femminile ha perso in gran segreto contro il Lucerna U15

A pochi giorni dagli Europei, che si svolgeranno proprio in Svizzera dal 2 al 27 luglio, la situazione per la nazione ospitante è drammatica. E la sconfitta segreta ha peggiorato ancora di più la situazione: la nazionale femminile ha perso contro l'Under 15 del Lucerna in un'amichevole a porte chiuse che però è diventata grande argomento di discussione per tutto il Paese quando uno dei giocatori protagonisti ha spifferato involontariamente come sono andate le cose.

L'adolescente ha pubblicato le foto dell'incontro sui social aggiungendo anche il risultato finale, chiaramente umiliante per le svizzere che hanno perso 7-1. È un invito a nozze per tutte le rivali che forse non si aspettavano una sconfitta così imbarazzante per le padrone di casa, soprattutto perché la federazione ha fatto di tutto per tenere segreto il risultato. C'è grande sconforto all'interno della nazionale femminile che a Euro2025 dovrà affrontare Norvegia, Islanda e Finlandia nella fase a gironi.