Prossima partita Italia alle qualificazioni dei Mondiali 2022: quando gioca contro l’Irlanda del Nord, data e orario La prossima partita dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2022 sarà contro Irlanda del Nord. Il match è in programma lunedì 15 novembre alle ore 20.45 al National Football Stadium di Windsor Park a Belfast. Si tratta dell’ultimo match dei gironi e decreterà se la Nazionale di Roberto Mancini sarà tra le squadre qualificate al campionato mondiale.

Disputata la sfida contro la Svizzera, l'Italia di Mancini tornerà nuovamente in campo per affrontare l'Irlanda del Nord. La partita Irlanda del Nord–Italia sarà l'ultima del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: si gioca lunedì 15 novembre alle ore 20.45 a Belfast. È un match molto importante per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione della Coppa del Mondo. La Nazionale di Roberto Mancini arriva alla sfida contro la squadra di Ian Baraclough dopo lo scontro diretto giocato con la Svizzera allo stadio Olimpico: il risultato, considerato anche l'esito della sfida tra elvetici e Bulgaria, determinerà la classifica definitiva e la qualificazione diretta.

Quando si gioca Irlanda del Nord-Italia: la data della prossima partita

Come previsto dal calendario delle qualificazioni, l'Italia tornerà in campo appena tre giorno dopo il match disputato contro la Svizzera a Roma. Lo farà lunedì 15 novembre ma questa volta in trasferta: gli Azzurri raggiungeranno Belfast per affrontare l'Irlanda del Nord nelle prossime ore con il chiaro intento di vincere e staccare il pass per Qatar 2022.

Dove si gioca la prossima partita dell’Italia

Il National Football Stadium di Windsor Park a Belfast è lo stadio che ospita la partita tra Irlanda del Nord e Italia. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45 nell'impianto che ha una capienza di 18.500 spettatori. Sulle tribune ci saranno anche tifosi provenienti dall'Italia e altri residenti lì ma dovranno seguire sia le modalità d'ingresso nel Paese regolate dalla prescrizioni Covid sia il regolamento d'accesso allo stadio nel rispetto delle normative anti Covid (qui tutte le informazioni necessarie). Oltre alle partite della nazionale, il Windsor Park di Belfast ospita abitualmente le gare casalinghe della squadra del Linfield FC. La struttura è anche sede della finale della Irish Cup ed è stato teatro di diverse edizioni della finale della Irish League Cup.