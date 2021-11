Dove comprare e quanto costano i biglietti per Italia-Svizzera all’Olimpico di Roma La sfida tra Italia e Svizzera di venerdì 12 novembre alle 20:45 vede lo Stadio Olimpico verso il tutto esaurito. L’impianto, che manterrà l’attuale capienza al 75%, mette a disposizione circa 52 mila biglietti di cui già 40 mila sono stati venduti. Per acquistare i tagliandi è necessario andare sul sito ufficiale della FIGC. I prezzi vanno dai 90 ai 10 euro e per assistere alla partita è necessario il Green Pass.

A cura di Alessio Pediglieri

Italia-Svizzera è oramai alle porte, il match che potrà decidere le sorti per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar 2022 del Gruppo C, in programma venerdì 12 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento imperdibile tanto più che per l'occasione, l'impianto non sarà aperto al 100% della sua capienza, malgrado il tentativo di Valentina Vezzali nell'ottenere una deroga. Intanto, sono stati già venduti 40 mila tagliandi. La Nazionale di Roberto Mancini, dunque, potrà contare anche sul classico "12° uomo" per superare la nazionale crociata e conquistare il primo posto in classifica, in solitario.

La capienza dell'Olimpico resta dunque al 75% il che significa che oltre ai 40 mila biglietti venduti ne restano circa 12 mila ma alcuni tagliandi sono già destinati alla Figc, ai suoi partner, alle autorità presenti all stadio, agli organi di stampa e ai tifosi svizzeri. Dunque, in realtà sono molto meno e potrebbero andare a ruba già nelle prossime ore.

Dove comprare i biglietti per la partita Italia-Svizzera all’Olimpico

Tutti i biglietti della partita dell'Italia all'Olimpico contro la Svizzera di venerdì 12 si possono acquistare solamente attraverso il sito ufficiale della FIGC che aggiorna in tempo reale sulla disponibilità dei tagliandi, sulle modalità di acquisto e la gestione della prevendita. Ovviamente, come da decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, l'accesso allo Stadio Olimpico sarà consentito, per i maggiori di 12 anni, solamente attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19.

Quanto costano i biglietti per Italia-Svizzera: i prezzi sul sito della Figc

Tutto sui biglietti di Italia-Svizzera si trova sul sito ufficiale della Federcalcio, prezzi e settori ancora disponibili. Si va dalla Tribuna d'Onore che costa 90 euro alla Tribuna Monte Mario (70 euro) fino ai prezzi più popolari, dai Distinti (14 euro) alle Curve (10 euro). Tante le riduzioni per i giovani, i disabili e le promozioni per le famiglie. Ecco il dettaglio dei tagliandi ancora a disposizione: