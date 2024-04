video suggerito

Il Bologna travolge la Roma all'Olimpico e blinda la Champions: Thiago Motta a un passo dall'impresa

A cura di Ada Cotugno

Il Bologna si porta a casa tre punti pesantissimi per coltivare il sogno Champions League: la squadra rivelazione guidata da Thiago Motta sbanca l'Olimpico battendo la Roma per 3-1, un risultato che chiude a doppia mandata il discorso quarto posto e la qualificazione alla competizione europea più importante di tutte. I rossoblù sognano in grande e ora sono addirittura a -2 dal terzo posto occupato dalla Juventus.

È un Bologna in salute e completamente in controllo della partita quello che si presenta nella capitale: dopo la paura per la rete sfiorata da El Shaarawy sale in cattedra El Azzouzi che al 14′ si regala un gol spettacolare: Calafiori serve un pallone dalla sinistra, il marocchino prende bene la misura e con una rovesciata buca la difesa giallorossa e anche Svilar, rimasto immobile al centro della porta.

Dopo la rete si accendono gli animi tra le due squadre anche a causa dell'esultanza provocatoria del giocatore, ma la situazione per fortuna non degenera oltre la semplice lite. La Roma prova a riaccendersi dopo lo svantaggio approfittando soprattutto delle qualità dei suoi esterni, ma è sempre il Bologna ad avere tra i piedi i palloni più pesanti e a gestire i ritmi del gioco. La stangata arriva a pochi secondi dall'intervallo, quando Zirkzee segna il gol del raddoppio saltando Mancini e il portiere avversario grazie all'imbucata di petto di El Azzouzi.

Nella ripresa De Rossi tira fuori Abraham per inserire Azmoun, un cambio che dà nuova vita ai giallorossi: l'attaccante impiega pochi minuti per essere decisivo e al 56′ accorcia le distanze su cross di Pellegrini, alla fine di un flipper che gli ha richiesto tre tentativi per segnare il suo gol.

All'apparenza sembra una Roma diversa ma il Bologna non demorde, occupa bene gli spazi e al 65′ cala il tris con il pallonetto di Saelemaekers che resta solo davanti al portiere scavalcandolo con un cucchiaio morbido. Il tris bolognese getta acqua sul fuoco giallorosso che si spenge poco a poco: Pellegrini prova ad avventarsi su una respinta del portiere ma il pallone non entra, lasciando così la squadra di casa ancora sotto di due gol.

Alla fine a festeggiare è Thiago Motta che blinda così l'accesso alla prossima Champions League: il 3-1 nello scontro diretto è ossigeno e lascia indietro proprio la Roma di 7 punti. Ora la rincorsa è sul terzo posto della Juventus che è distante appena due lunghezze, mentre De Rossi dovrà guardarsi le spalle dall'Atalanta per difendere la quinta posizione.