Chi è El Azzouzi, dopo il gol in rovesciata alla Roma ha provocato i tifosi sotto la Sud Il centrocampista 23enne del Bologna è nato in Olanda ma ha scelto di giocare per il Marocco. In Serie A ha realizzato 2 gol, entrambi alle romane e sempre all'Olimpico.

Un gol in rovesciata segnato nel cuore della difesa della Roma. Oussama El Azzouzi del Bologna ha dato una sforbiciata alle ambizioni dei giallorossi realizzando una rete straordinaria in avvio di match e rischiando addirittura di scatenare una rissa per la sua esultanza. Dopo quella prodezza che ha regalato il vantaggio alla squadra di Thiago Motta (pesantissimo in chiave Champions), ha puntato la Sud e messo in scena la personale celebrazione. Non era solo ma attorniato dai compagni rossoblù: un atteggiamento preso malissimo dai capitolini che hanno reagito, protestato, urlato, spintonato, fatto di tutto per lavare quell'affronto.

L'arbitro Maresca ha fatto fatica a sedare quei faccia a faccia muscolari ma è riuscito a tenere in pugno la situazione. Dovrà farlo anche in altri momenti dell'incontro, con Lucumi che ingaggerà spesso duelli con gli avversari. Uno in particolare alla fine del primo tempo, quando arriva muso a muso con Paredes e se ne dicono di tutti i colori.

Stordita. Lo 0-1 del Bologna ha avuto l'effetto di un sonoro ceffone sul muso. A rifilarlo è stato il 23enne centrocampista che è nato in Olanda ma ha scelto di indossare la maglia del Marocco, Pese di origine della famiglia. Vitesse, Dovo, Groningen, Emmen le squadre nelle quali s'è fatto largo prima di ricevere la chiamata dei belgi dell'Union Saint-Gilloise. È stata la sua buona occasione, impreziosita anche dal debutto in Europa League contro il Braga (3-3). Al Azzouzi finì sul taccuino degli osservatori, tra questi c'erano anche quelli del Bologna che riuscirono a portarlo in Italia nell'estate del 2023.

Castiga le romane. In Serie A ha raccolto finora 13 presenze e messo a segno due reti. La particolarità è che lo ha fatto contro Lazio e Roma, sempre all'Olimpico che sembra portargli bene. Il primo risale al 18 febbraio contro i biancocelesti (vittoria dei felsinei per 1-2, anche allora c'era Maresca a dirigere il match di campionato), il secondo nel posticipo odierno in rovesciata ai giallorossi.