Il boato al gol di Bellingham fa rientrare i tifosi dell'Inghilterra allo stadio: erano già andati via I tifosi dell'Inghilterra avevano già lasciato lo stadio prima del gol di Bellingham sicuri dell'eliminazione. Dopo aver sentito il boato sono rientrati di corsa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jude Bellingham segna un gol pazzesco e importantissimo per l'Inghilterra al minuto 95 contro la Slovacchia che ha fatto esplodere lo stadio di Gelsenkirchen. Il momentaneo 1-1 del gioiello del Real Madrid evita alla Nazionale di Southgate quella che sembrava essere una clamorosa eliminazione a sorpresa. Motivo per cui, quando ormai c'erano da giocare solo una manciata di secondi dei 6 minuti di recupero assegnati dall'arbitro, alcuni tifosi inglesi hanno deciso di lasciare lo stadio in anticipo. La delusione per un'eliminazione sarebbe stata tanto.

E infatti alcuni, probabilmente delusi dalla prestazione degli uomini di Southgate, per rabbia erano già andati via dai loro posti in tribuna anche cercando di evitare la folla all'uscita dallo stadio. Mai errore fu più grande però dato che proprio in quel momento Bellingham ha segnato in rovesciata il gol che ha portato l'Inghilterra ai supplementari. In un video mostrato da ESPN si vedono proprio alcune persone che avevano già guadagnato l'uscita, correre di nuovo verso l'ingresso dello stadio dopo aver sentito un boato dall'interno.

Non c'era nessuno della sicurezza che gli impediva di rientrare e infatti in tanti si sono precipitati nuovamente in tribuna per capire cosa fosse accaduto. Il gol di Bellingham ha permesso all'Inghilterra di recuperare una partita che sembrava persa per poi presentarsi ai supplementari con grande convinzione vincendo immediatamente il match col gol di Kane nei primi 15 minuti dell'extra-time. Nelle immagini si vedono diversi sostenitori inglesi all'esterno dello stadio stupiti dal boato ascoltato e capiscono subito come l'Inghilterra avesse pareggiato.

Il precedente in FA Cup con i tifosi del Manchester United

La pratica di lasciare prima lo stadio è diventata sempre più diffusa in Inghilterra negli ultimi tempi. L'ultimo episodio di questo tipo lo scorso mese di aprile in occasione del match di FA Cup tra Manchester United e Coventry. Molti tifosi dei Red Devils avevano lasciato Wembley disgustati dopo il gol della vittoria per 4-3 del Coventry al 121′, ma poi hanno cercato di rientrare di corsa nello stadio quando è arrivata la notizia dell’annullamento della rete dopo l’intervento del VAR. I Red Devils hanno poi vinto ai rigori la semifinale di FA Cup.