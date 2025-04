I tifosi del Leicester non ne possono più: lasciano lo stadio a mezz’ora dall’inizio della partita

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'umiliazione è troppo grande e i tifosi del Leicester evidentemente non possono sopportare più tutto questo. La sfida di Premier interna contro il Newcastle era già sul punteggio di 0-3 quando il pubblico di casa ha deciso di lasciare lo stadio. Il popolo delle Foxes protagonista di quello storico successo con Claudio Ranieri in panchina, è ormai consapevole della retrocessione ma si aspettavano di vedere una squadra più combattiva. I gol di Murphy (doppietta) e Baines però hanno subito esasperato i tifosi che dopo 34 minuti avevano già guadagnato l'uscita.

Le immagini sono forti per coloro i quali amano i colori del Leicester specie per quel titolo del 2016 conquistato in maniera del tutto inaspettata. Dopo la retrocessione matematica del Southampton proprio il Leicester potrebbe essere presto la prossima squadra a salutare la Premier aritmeticamente ancor prima che finisca la stagione regolare. Le Foxes sono infatti fermi a 17 punti in classifica penultimi e con un distacco attuale di ben 15 punti dal Wolverhampton quartultimo. La salvezza sembra essere un'impresa a dir poco impossibile.

Di fatto il Newcastle si presentava in casa del Leicester con un'iniezione di fiducia incredibile dopo aver vinto la Carabao Cup 2024–2025 che rappresenta il suo primo trofeo nazionale dal 1955. Prevedibile dunque l'entusiasmo dei Magpies che contro Vardy e compagni hanno praticamente passeggiato sin da subito rifilando tre reti che hanno chiuso immediatamente la pratica. Il Leicester è rimasto tramortito e forse proprio l'immagine dei propri tifosi fuggiti via dallo stadio perché delusi da quanto visto, hanno fatto rinsavire la squadra.

Nel secondo tempo il Leicester ha gestito lo svantaggio

Nella ripresa infatti il Leicester ha cercato di limitare i danni provando a non subire ulteriori gol che avrebbero reso il risultato ancora più umiliante. Al triplice fischio infatti il punteggio finale è di 0-3 che di certo non cambia la situazione attuale delle Foxes che ormai aspettano solo la condanna della matematica retrocessione ormai alle porte. E pensare che solo lo scorso anno il Leicester era tornato in Premier dopo la cocente retrocessione due stagioni prima. Adesso un nuovo incubo per la squadra che più di tutte negli anni ha stupito l'Inghilterra e il mondo intero.