Inghilterra – Germania è la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei 2021. Le nazionali allenate da Gareth Southgate e Joachim Löw vanno in campo oggi, martedì 29 giugno, alle ore 18, nel Wembley Stadium di Londra. La squadra dei ‘Tre Leoni' si è qualificata avendo chiuso il Girone D al primo posto con 7 punti e, in base agli abbinamenti in tabellone, ha incrociato subito un avversario molto forte. I tedeschi hanno superato il turno col brivido, rischiando la clamorosa eliminazione nella gara dell'ultima giornata del Girone F contro l'Ungheria. A salvarli è stata la rete segnata da Goretzka a pochi minuti dalla conclusione: il risultato di 2-2 – grazie al pareggio del Portogallo con la Francia e a una migliore differenza reti nei confronti diretti – le ha permesso di passare da seconda. Ecco tutte le informazioni per vedere Inghilterra – Germania in diretta TV e in streaming.

Partita: Inghilterra – Germania

Inghilterra – Germania Giorno: martedì 29 giugno 2021

martedì 29 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca: Wembley Stadium di Londra (Inghilterra)

Wembley Stadium di Londra (Inghilterra) Canale TV: Rai 1, Sky

Rai 1, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, NowTv

RaiPlay, Sky Go, NowTv Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

Europei 2021, dove vedere Inghilterra – Germania in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Inghilterra – Germania verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo, anche su Rai 1 che manderà in onda anche altre 3 gare degli ottavi di finale. Gli abbonati a Sky, invece, potranno assistere al match collegandosi ai canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Inghilterra – Germania, dove vederla in streaming

La partita tra Inghilterra – Germania verrà mandata in onda anche in diretta streaming. La si potrà vedere in forma del tutto gratuita collegandosi alla piattaforma della TV di Stato, RaiPlay. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno accedere alla visione dell'incontro attraverso la app di Sky Go. In alternativa c'è Now Tv, attivando il pass sport.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Germania agli Europei

Harry Kane sarà guarito dal mal di gol che l'ha messo al centro delle critiche per tutta la fase a gironi? L'attaccante del Tottenham (ma potrebbe andar via dopo gli Europei) è il calciatore più atteso del match anche alla luce delle prove deludenti nei 3 match contro Croazia, Repubblica Ceca e Scozia. Sarà lui in cima al tridente formato da Sterling e Foden (insidiato da Saka) che verrà proposto da Southgate.

La Germania arriva alla sfida contro l'Inghilterra tra ombre (molte) e luci (poche). Il rendimento a corrente alternata con Portogallo, Francia e Ungheria ha tenuto in bilico la qualificazione nel Girone F, ottenuta solo grazie alla rete siglata da Goretzka a oochi minuti dalla fine. Löw è rientato a schierare Gnabry nella veste di ‘falso 9' con Sané e Harvertz alle spalle.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Grealish; Sterling, Kane, Foden. Ct.: Southgate.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sané, Havertz; Gnabry. Ct.: Löw.

Dove si gioca la partita

Inghilterra e Germania scendono in campo oggi, alle ore 18, nel suggestivo scenario del Wembley Stadium di Londra. L'impianto ha una capienza di 90 mila spettatori ma per effetto delle restrizioni Covid finora ha ospitato solo 22.500 persone. Un numero che, in base ad accordi con la Uefa, si raddoppierà a partire proprio dagli ottavi di finale (45 mila) e salirà fino a 60 mila per le semifinali e la finale in programma sempre nello stadio londinese.

Euro 2020, contro chi gioca ai quarti la vincente di Inghilterra – Germania

Inghilterra e Germania sono inserite nel lato destro del tabellone quello che, a differenza del percorso spaventoso dell'Italia, è stato definito meno ostico. La vincente della partita degli ottavi di finale incrocerà sul proprio cammino nei quarti la vincente della sfida tra Svezia e Ucraina (martedì 29 giugno alle ore 21). Il match dei quarti si giocherà sabato 3 luglio, alle ore 21, nello stadio Olimpico di Roma.