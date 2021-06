Leon Goretzka ha segnato il gol decisivo che ha deciso la qualificazione agli ottavi di finale della Germania da seconda in classifica nel girone F. Il centrocampista del Bayern Monaco ha messo a segno la rete del 2-2 definitivo contro l'Ungheria. Un gol importante ma anche di grande significato dato che Goretzka ha festeggiato proprio sotto il settore occupato dai tifosi ungheresi mostrando con le mani il gesto del cuore: il simbolo dell'amore. Un chiaro riferimento alla polemica che ha alimentato la vigilia di questa gara con la Uefa che ha negato al sindaco di Monaco di Baviera di illuminare con i colori dell'arcobaleno l'Allianz Arena.

L'iniziativa del primo cittadino di Monaca di Baviera, era un chiaro segnale a sostegno della comunità LGBTQ e per protestare contro una legge approvata dal governo ungherese che vieta la diffusione di materiale che "promuove" l'omosessualità o il cambio di sesso agli occhi dei minori di 18 anni. Goretzka è sempre un sostenitore dei diritti LGBTQ e dopo il gol ha voluto ribadire con forza la sua posizione al popolo ungherese che durante il primo tempo ha beccato più volte Neuer che in questi Europei ha indossato la fascia da capitano con i colori dell'arcobaleno che rappresenta il simbolo della lotta alle discriminazioni sessuali e di genere.

Un gesto, quello del giocatore del Bayern Monaco, che vale più di mille parole e che mette ancora una volta in risalto la posizione della Germania dopo l'approvazione di questa legge da parte del governo ungherese. Nel corso di un'intervista al quotidiano Bild, proprio Goretzka aveva parlato di questo argomento:

"Noi come mondo del calcio vogliamo contrastare il razzismo e l'omofobia con la diversità". Goretzka si è sempre battuto per i diritti sostenere il movimento LGBT e le battaglie contro ogni tipo di discriminazione. Più volte, l'autore del gol decisivo che ha portato la Germania agli ottavi degli Europei ha affrontato il tema del razzismo e ha anche sottolineato la sua preoccupazione per l'avanzata nel suo Paese delle forze di estrema destra.