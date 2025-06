video suggerito

Perché Eurosport non sarà più tra i canali Sky e dove si potrà vedere in TV dal 1 luglio Dal prossimo 1 luglio gli abbonati Sky non troveranno più i canali di Eurosport, 1 e 2. Non è stato rinnovato infatti l'accordo tra Sky e Warner Bros/Discovery.

A cura di Alessio Morra

Gli abbonati di Sky dal prossimo 1 luglio non potranno più vedere i canali di Eurosport. L'accordo tra Sky e il gruppo Warner Bros/Discovery non è stato rinnovato. I canali 210 e 211 saranno sostituiti da nuovi canali tematici. La notizia non è totalmente sorprendente, perché se ne parlava già da qualche tempo, il mancato accordo toglie diversi eventi dalla piattaforma degli abbonati Sky. Su Eurosport sono visibili in esclusiva eventi importanti come gli Australian Open e il Roland Garros, due delle quattro prove dello Slam di tennis. La novità sarà grande per gli abbonati di Sky, ma lo sarà anche per Eurosport che chiudendo l'accordo con Sky esce dalle rilevazioni Auditel, e di conseguenza rischia di avere un minor numero di introiti a livello commerciale.

Dove si potrà seguire ora Eurosport in TV

Eurosport dunque non si potrà più seguire sui canali di Sky, ma sarà comunque visibile in Italia. Perché i canali di Eurosport, 1 e 2, rimarranno accesi su DAZN e Tim Vision e naturalmente anche su Discovery+, dove con l'abbonamento si potrà usufruire anche del Player.

Australian Open e Roland Garros solo su Eurosport

Su Eurosport gli abbonati di Sky, da decenni, potevano seguire in esclusiva i primi due tornei Slam della stagione e cioè gli Australian Open e il Roland Garros, che saranno trasmessi in esclusiva da Discovery rispettivamente fino al 2031 (Melbourne) e Parigi (2030). Naturalmente le prove Slam saranno sempre visibili in Italia, perché Eurosport si può seguire tramite DAZN, Discovery+ e Tim Vision. Mentre Sky regolarmente manderà in onda Wimbledon e gli US Open, per il tennis le ATP Finals, la Coppa Davis e tutti i tornei del circuito ATP.

Lunghe dirette pure per Giro d'Italia e Tour de France

Eurosport non è naturalmente solo tennis, anzi, manda in onda eventi di ogni sport. Il ciclismo è uno di quelli con più di ore di trasmissione. La TV del gruppo WB/Discovery da anni manda in onda sia il Giro d'Italia che il Tour de France, eventi comunque in onda in diretta anche in chiaro sulla Rai. Gli abbonati di Sky non avranno più la possibilità di seguire le tanto attese e decantate telecronache del ‘Magro' Riccardo Magrini, personaggio che va al di là del ciclismo.

Diretta su Eurosport delle Olimpiadi di Milano – Cortina

Live sul canale Discovery c'è storicamente una grande copertura degli sport invernali, tutto l'inverno vanno in diretta le gare di Coppa del Mondo, e sport invernali significherà il prossimo febbraio pure le Olimpiadi di Milano Cortina, che andranno in onda integralmente su Eurosport – in buona parte anche sulla Rai. Warner Bros ha acquistato i diritti delle Olimpiadi – sia quelle Estive che quelle Invernali – fino al 2034.