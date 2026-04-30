I canali Eurosport tornano su Sky, ma per vederli servirà un abbonamento a Discovery+

Sky e Warner Bros. Discovery hanno trovato l'accordo. Tutti i canali in chiaro di Warner Bros. Discovery torneranno sulla piattaforma della pay tv, così come l'app Discovery+. E non finisce qui. Perché sarà aggiunta ‘un'ampia selezione' di film Warner Bros. nell'offerta cinema di Sky e NOW. Ma per gli appassionati di Sport abbonati a Sky c'è una grande novità, anzi, un grande ritorno. Perché dal 14 maggio l'app discovery+ sarà disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, con un abbonamento ad hoc. Ciò singifica che anche i canali di Eurosport saranno visibili da parte di quegli abbonati di Sky, ma non da tutti dunque.

I canali visibili nuovamente su Sky

Da giovedì 30 aprile gli abbonati Sky – compresi coloro che hanno i decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e Sky Glass, avranno la possibilità di vedere nuovamente una serie di canali: NOVE, Discovery, Real Time, Dmax, Giallo, Food Newtork, Hgtv, Discovery Turbo, K2 e Frisbeee. A questi si aggiungono i canali pay già presenti: Cartoon Network e Boomerang e le news di CNN International.

L'app discovery+ disponibile per gli abbonati di Sky

Dal 14 maggio l'app discovery+ sarà di nuovo disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. I clienti Sky già abbonati a discovery+ o che vorranno abbonarsi potranno accedere dall'app con il telecomando di Sky e vedere i contenuti che comprendono discovery+ Originals e gli eventi sportivi di Eurosport, canale che trasmette il secondo torneo del Grande Slam di tennis: il Roland Garros, grandi eventi del ciclismo come il Giro d'Italia, il Tour de France e La Vuelta, gli sport invernali, i motori con Le Mans e la Formula E e il golf del PGA Tour.

I film visibili su Sky

Una parte dell'accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery riguarda anche il cinema. Una vasta serie di titoli della library di Warner Bros., inclusi Barbie, Dune ed Elvis, ma anche film cult come Via col Vento, Blade Runner, Arancia Meccanica e Shining, ma anche la trilogia del Cavaliere Oscuro e Inception di Christopher Nolan, saranno visibili su Sky Cinema.

Queste le parole di Andrea Duilio, l'a.d. di Sky Italia: "Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi, e quelle di Alessandro Araimo, l'amministratore delegato. di Warner Bros. Discovery Southern Europe: "Siamo lieti che il rinnovo di questa importante partnership renda disponibile agli abbonati Sky i canali lineari d'intrattenimento del gruppo Warner Bros. Discovery, una selezione dello straordinario catalogo di cinema di Warner Bros., oltre alla possibilità di abbonarsi a discovery+. Tutti contenuti che costituiscono un asset pregiato sul mercato e rappresentano da sempre un'offerta molto apprezzato".