24 Ore di Le Mans oggi, orari TV della gara e dove vederla in diretta: Ferrari a caccia di rimonta

La 24 Ore di Le Mans 2026 parte oggi alle 16:00 sul Circuit de la Sarthe: diretta integrale su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN, prime ore in chiaro su Discovery Turbo. Ferrari chiamata alla rimonta dopo qualifiche e Hyperpole complicate: la #51 scatterà ottava, la #50 dodicesima, la #83 AF Corse campione in carica solo diciassettesima.

La 24 Ore di Le Mans 2026 parte oggi, sabato 13 giugno, alle 16:00 sul Circuit de la Sarthe. La 94ª edizione della gara endurance più famosa del mondo sarà trasmessa in Italia in diretta integrale su Eurosport 1, con streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN. Le prime ore di gara saranno visibili anche in chiaro su Discovery Turbo, canale 59 del digitale terrestre, dalle 15:55 alle 18:00. L’arrivo è previsto domenica 14 giugno alle 16:00, dopo ventiquattro ore di corsa.

La Ferrari arriva all’appuntamento più importante del Mondiale WEC con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva a Le Mans, ma sarà costretta a rimontare dopo una qualifica molto complicata. La miglior 499P al via sarà la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, ottava in griglia. La #50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina partirà dodicesima, mentre la #83 AF Corse di Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, vincitrice nel 2025, scatterà soltanto diciassettesima dopo l’eliminazione già nella prima fase delle qualifiche.

A che ora parte oggi la 24 Ore di Le Mans 2026

La partenza della 24 Ore di Le Mans 2026 è fissata per oggi alle 16:00. Prima della gara è previsto il warm-up alle 12:00, ultimo momento utile per verificare assetti, affidabilità e condizioni delle vetture dopo prove libere, qualifiche e Hyperpole.

La gara terminerà domani, domenica 14 giugno, alle 16:00. Come sempre a Le Mans, la partenza non decide nulla: traffico, consumo gomme, strategia, safety car, gestione della notte e affidabilità possono cambiare completamente la corsa. Ma la griglia di quest’anno racconta già un equilibrio diverso rispetto alle ultime edizioni.

Dove vedere la 24 Ore di Le Mans 2026 in TV e streaming

La 24 Ore di Le Mans 2026 sarà visibile in Italia in diretta TV su Eurosport 1 a partire dalle 15:00, con il pre-gara e poi la copertura integrale della corsa. La diretta streaming sarà disponibile su Discovery+, HBO Max e DAZN, dove sono presenti i canali Eurosport. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara tramite l’app Discovery+ disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, ma sarà necessario avere un abbonamento a Discovery+: la 24 Ore non sarà trasmessa sui canali Sky Sport. La gara sarà inoltre disponibile, in base al proprio abbonamento, anche sulle altre piattaforme che distribuiscono Eurosport, come TIMVISION e Prime Video Channels.

Per quanto riguarda Sky, la 24 Ore di Le Mans 2026 non sarà trasmessa sui canali Sky Sport, ma potrà essere seguita dagli abbonati Sky attraverso l’app Discovery+, disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Per vedere Eurosport e quindi la 24 Ore servirà però un abbonamento specifico a Discovery+: non basta il solo abbonamento Sky. In alternativa, la gara sarà visibile su tutte le piattaforme che includono i canali Eurosport o l’offerta streaming di Warner Bros Discovery.

La novità per il pubblico in chiaro è Discovery Turbo, canale 59 del digitale terrestre, che trasmetterà la prima parte della gara dalle 15:55 alle 18:00. Non si tratta della copertura integrale della 24 Ore, ma permette di seguire in chiaro la partenza e le prime fasi della corsa.

Gli orari TV della 24 Ore di Le Mans oggi e domani

Sabato 13 giugno

12:00 – Warm-up

15:00 – Inizio diretta su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

15:55-18:00 – Diretta in chiaro su Discovery Turbo, canale 59

16:00 – Partenza della 24 Ore di Le Mans 2026

12:00 – Warm-up 15:00 – Inizio diretta su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN 15:55-18:00 – Diretta in chiaro su Discovery Turbo, canale 59 16:00 – Partenza della 24 Ore di Le Mans 2026 Domenica 14 giugno

16:00 – Arrivo della 24 Ore di Le Mans 2026

La copertura di Eurosport sarà integrale dalla fase di avvicinamento alla partenza fino alla bandiera a scacchi. La gara sarà disponibile anche in streaming e on demand sulle piattaforme digitali che trasmettono Eurosport.

La griglia di partenza: BMW in pole, Ferrari costretta a inseguire

La pole position della 24 Ore di Le Mans 2026 è andata alla BMW #15 del Team WRT con Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor, promossa in prima posizione dopo la penalità inflitta alla Cadillac #38. Jack Aitken aveva firmato il miglior tempo in pista con la Cadillac Hertz Team JOTA, ma la vettura è stata retrocessa in decima posizione per una procedura non conforme in pit-lane.

In prima fila, accanto alla BMW, partirà la Cadillac #12. Alle spalle ci saranno l’Alpine #35, la seconda BMW #20 e la Cadillac #101. La Ferrari più avanti sarà la #51, ottava, mentre la #50 partirà dodicesima. Ancora più indietro la #83 AF Corse, campione in carica, solo diciassettesima.

Ferrari a caccia di rimonta dopo qualifiche e Hyperpole difficili

Per la Ferrari la strada verso la quarta vittoria consecutiva a Le Mans si è complicata prima ancora della partenza. Nelle qualifiche le due 499P ufficiali sono entrate nella fase successiva dell’Hyperpole soltanto per il rotto della cuffia, mentre la #83 di AF Corse è rimasta esclusa subito. In Hyperpole la #51 è riuscita a limitare i danni con l’ottavo posto, ma la #50 è scivolata dodicesima e dovrà costruire la propria gara sulla distanza.

Il passo gara, la gestione delle gomme e l’affidabilità possono ancora rimettere le Ferrari in gioco. Le Mans, però, quest’anno sembra più aperta che mai: BMW parte davanti, Cadillac ha mostrato grande velocità, Alpine è stata competitiva sul giro secco, Aston Martin e Genesis hanno dato segnali importanti. La 499P resta una macchina da 24 ore, ma per vincere ancora servirà una gara perfetta.