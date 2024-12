video suggerito

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Roma-Sampdoria e Atalanta-Cesena in diretta e streaming: gli orari Le partite di oggi degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025: Atalanta-Cesena alle 18:30, Roma-Sampdoria alle 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Zaniolo dell'Atalanta, bergamaschi in campo oggi in Coppa Italia contro il Cesena.

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 prevede in tabellone altri due partite: alle 18:30 si gioca Atalanta-Cesena (la vincente sfiderà il Bologna nei quarti) e alle 21:00 Roma-Sampdoria (chi passa il turno incrocia il Milan). I match saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.

La squadra di Gasperini arriva alla sfida forte del primo posto in Serie A (grazie anche al successo con il Cagliari) e di una Champions disputata finora ad alto livello (passaggio del turno quasi certo, qualificazione diretta agli ottavi ancora possibile). Per i bergamaschi l'incontro è un'opportunità preziosa non solo per restare in corsa anche in questa competizione ma anche per dare spazio a chi il campo l'ha visto poco. La strategia del turnover aiuterà il tecnico a disegnare una formazione differente negli interpreti ma solida quanto a interpretazione tattica: spazio, quindi, a Rui Patricio tra i pali, Toloi rispolverato titolare in difesa, Cuadrado esterno, Samardzic dall'inizio nel cuore della mediana e in attacco Zaniolo (che s'è preso l'ennesimo rimbrotto dal tecnico per eccesso di esultanza dopo quanto fatto all'Olimpico da ex Roma).

In serata toccherà alla Roma andare in campo, lo farà contro la Sampdoria che da poco ha cambiato allenatore (Semplici è il terzo della stagione dopo Pirlo e Sottil), è reduce dallo 0-0 nel derby con lo Spezia e in B si trova invischiata in una situazione di classifica durissima (in bilico tra playoff e zona retrocessione). Difficile anche il momento che attraversano i giallorossi che, sconfitti a Como, non riescono a dare una sterzata al campionato: ecco perché Claudio Ranieri cambierà qualcosa nella squadra titolare, provando a risparmiare pedine fondamentali in vista della gara col Parma. In difesa la coppia centrale sarà composta da Ndicka ed Hermoso, a centrocampo dovrebbe esserci Pisilli (che ha ben impressionato), in attacco possibile conferma di Dovbyk con Soulé e Pellegrini alle sue spalle.

Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite previste nel calendario odierno degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025, con indicazioni degli orari e del canale di Mediaset (che ha acquisito in diritti per la messa in onda del trofeo). A condurre la trasmissione ci saranno Monica Bertini e Mino Taveri, affiancati da Cristian Panucci, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco. Di seguito la lista delle gare:

ore 18:30 Atalanta-Cesena (Italia 1)

ore 21:00 Roma-Sampdoria (Italia 1).

Atalanta-Cesena, dove vederla in Tv e in streaming

Atalanta-Cesena si gioca oggi alle 18:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita andrà in onda in chiaro per tutti su Italia 1: telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e il commento tecnico a Roberto Cravero. Sarà possibile seguire l'incontro, sempre gratuitamente, anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. Allenatore: Gasperini.

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. Allenatore: Mignani.

Roma-Sampdoria in chiaro su Italia 1, le probabili formazioni

Alle 21 tocca a Roma e Sampdoria andare in campo per gli ottavi di Coppa Italia. A trasmettere il match sarà sempre Italia 1 (telecronaca affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi per il commento tecnico), che potrà essere seguita anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma di Mediaset). Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Le Fée, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Semplici.