Una super Atalanta non basta, vince il Real Madrid: Ancelotti raddrizza la classifica Champions L’Atalanta non riesce nell’impresa di battere il Real Madrid che invece espugna il Gewiss Stadium con il punteggio di 2-3. Nel finale Retegui si divora il gol del pareggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta non riesce nell'impresa di battere il Real Madrid che invece espugna il Gewiss Stadium con il punteggio di 2-3. Mbappé porta in vantaggio le Meregenus, poi si fa male ed esce. L'Atalanta pareggia grazie a un rigore di De Ketelaere. Nella ripresa Vinicius e Bellingham firmano il tris mentre Lookman la riapre. La squadra di Ancelotti riesce poi a difendere il vantaggio e portarsi a casa tre punti pesantissimi per la classifica Champions degli spagnoli. Nel finale Retegui si divora il pareggio.

De Ketelaere in azione nel primo tempo.

Prima Mbappé e poi il rigore di De Ketelaere: 1-1 al Gewiss nel primo tempo

Gol, infortunio e calcio di rigore. Il primo tempo di Atalanta-Rea si può riassumere così con Kylian Mbappé che riesce a portare in vantaggio i suoi a inizio partita al Gewiss Stadium ma che poco dopo è costretto a uscire per infortunio. Un problema muscolare per lui che dunque deve chiudere in anticipo la sua partita. Eppure il momentaneo 0-1 che stava maturando nei primi 45 minuti a Bergamo ha visto un'Atalanta sicuramente sempre molto propositiva che ha avuto anche un paio di occasioni pericolose per pareggiarla subito sia con Lookman che con De Ketelaere.

Un po' l'imprecisione e un po' la bravura di Courtois hanno impedito il pari alla squadra di Gasperini che pure ha dovuto ringraziare Carnesecchi per un paio di parate, una in particolare, sempre sul velocissimo Mbappé. Ancelotti al posto dell'ex PSG ha dovuto mandare in campo Rodrygo mentre Gasperini ha proseguito a insistere sugli esterni con Bellanova e Ruggeri e a portare in avanti anche i difensori, come Kolasinac, che in uno dei suoi inserimenti riesce ad entrare in area di rigore e procurarsi il penalty. Dal dischetto De Ketelaere fa 1-1 e chiude la prima frazione.

Vinicius e Bellingham puniscono Gasperini nella ripresa

Nel secondo tempo l'Atalanta parte subito forte con una conclusione di destro con Lookman che però trova la respinta in tuffo di Courtois. La Dea gioca, mentre il Real un po' si incarta ma incredibilmente riesce a trovare la rete con Vinicius. Il brasiliano beneficia incredibilmente di un rimpallo sfortunato su Ederson che involontariamente gli serve un assist mettendolo davanti alla porta: da lì Vinicius non sbaglia. Tutto da rifare per l'Atalanta che nel frattempo fa entrare in campo Samardzic al posto di Pasalic. Ma servirà a poco dato che il Real fa anche il terzo.

Bellingham punta De Roon al limite dell'area, si porta la palla sul sinistro e mette la palla alle spalle di Carnesecchi. Passivo pesante per l'Atalanta che però non molla e trova il 2-3 grazie alla bordata di destro disegnata da Lookman che beffa Courtois sul primo palo. Partita a ritmi altissimi con occasioni da una parte e dall'altra con numerosi capovolgimenti di fronte. Nel finale Gasperini manda in campo anche Zaniolo ma la Dea non riesce a trovare la rete del 3-3 e il Real torna a Madrid con 3 punti pesantissimi in tasca.