video suggerito

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore della Sampdoria: i dettagli dell’accordo e le cifre Leonardo Semplici è il nuovo allenatore della Sampdoria. Per il tecnico toscano contratto fino a giugno 2025 con opzione per il 2026: esordio da ex nel derby ligure con lo Spezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore della Sampdoria. Per il tecnico toscano contratto fino a giugno 2025, con opzione per il 2026, e ingaggio per questi sei mesi che dovrebbe toccare i 200 mila euro più bonus legati ai risultati. Per la società blucerchiata si tratta del terzo allenatore dopo Andrea Pirlo e Andrea Sottil.

Farà il suo esordio da ex nel derby ligure con lo Spezia, sabato 14 dicembre 2024 alle ore 17,15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Semplici alla Sampdoria dopo Pirlo e Sottil: è il terzo allenatore

Il Doria era una delle squadre candidate per avere un ruolo da protagonista nel campionato 2024-2025 di Serie B ma dopo 16 giornate i punti sono 17 e le difficoltà nel percorso della squadra sono sempre state enormi, sotto tutti i punti di vista.

La stagione era iniziata con Pirlo in panchina ma dopo tre giornate è arrivato l'esonero che ha portato Sottil al timone: le cose non sono andate bene nemmeno con il secondo tecnico dell'anno e dopo il roboante 5-1 subìto in casa del Sassuolo capolista è arrivata la decisione di cambiare ancora.

Nelle ultime sei giornate la squadra blucerchiata ha raccolto la miseria di tre punti e la zona retrocessione è vicinissima. Tanti i nomi fatti per la panchina della Samp, tra cui Andreazzoli e Iachini, ma, alla fine, la scelta è ricaduta su Semplici.

Dove può arrivare la Sampdoria in questa stagione

La Sampdoria ha perso il treno per la promozione diretta ma se dovesse infilare una serie di risultati positivi potrebbe rientrare nella lotta per i play-off: la stagione è ancora lunga e il campionato di Serie B è imprevedibile perché la classifica è corta e tutto può cambiare ogni domenica.

Il mercato fatto in estate ha portato a Genova un mix di giovani e di calciatori esperti (Coda e Tutino su tutti) ma non è impossibile che qualche correttivo possa essere apportato anche a gennaio per avere una rosa ancora più completa in vista del rush finale.