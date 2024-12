video suggerito

Il Milan passeggia contro il Sassuolo: 6-1 e quarti di finale di Coppa Italia Il Milan batte il Sassuolo 6-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per il turno successivo dove affronterà una tra Roma e Sampdoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il Milan si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia in scioltezza. A San Siro tutto facile per la squadra di Fonseca contro il Sassuolo di Grosso, primo nel campionato di Serie B. 6-1 per i rossoneri in grande spolvero contro i neroverdi in formazione parzialmente ridisegnata dal turnover. Gli emiliani potranno concentrarsi ora esclusivamente sul campionato cadetto, mentre il Milan se la vedrà nel prossimo turno contro la vincente di Roma-Sampdoria.

Il Milan chiude il discorso con il Sassuolo già nel primo tempo

Una pratica, quella degli ottavi di finale di Coppa, che il Milan ha archiviato già nel primo tempo chiuso addirittura con un poker di gol. Hanno trovato importanti praterie i rossoneri ispirati da un Reijnders strepitoso. Dopo l'illusorio vantaggio di Abraham, annullato per fuorigioco di Leao, quello vero arriva con Chukwueze lanciato da una magia del compagno olandese. È proprio quest'ultimo poi a segnare il bis con un tiro di prima intenzione dopo un'iniziativa di Rafael Leao. È proprio il portoghese a calare il poker di gol, dopo il tris di Chukwueze, autore di una doppietta.

Sassuolo superato 6-1 e ora quarti di finale di Coppa Italia contro una tra Roma e Sampdoria

Tutto facile per il Milan che poi dilaga nel secondo tempo. C’è gloria anche Calabria dopo un palo colpito da Pulisic. Il Sassuolo ha avuto un guizzo con Mulattieri bravo con una bella girata a battere Sportiello per alleggerire il passivo. Passivo che però è subito diventato nuovamente pesante quando è arrivato il 6-1 targato Abraham. Serata da incorniciare dunque a San Siro per un Milan che ora aspetta il risultato di un altro confronto tra due squadre di categorie diverse, ovvero la Roma e la Sampdoria. Appuntamento a febbraio per il ritorno in campo dei rossoneri che ora potranno dunque focalizzarsi sul campionato e sulla Champions.