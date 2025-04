Milan-Inter LIVE, la diretta della semifinale di Coppa Italia:

Milan e Inter si sfidano stasera alle 21:00 per la semifinale di andata della Coppa Italia 2025. La formazione di Conceiçao ha eliminato la Roma ai quarti mentre la squadra di Inzaghi ha superato la Lazio, raggiungendo così il quarto d'erby di stagione dopo i due di campionato e quello di Supercoppa. Ieri in programma l'altra semifinale con l'arrembante vittoria del Bologna a Empoli. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity

14 minuti fa 19:15 Milan-Inter in campo alle 21:00: le probabili formazioni Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Inter, derby d'andata di semifinale di Coppa Italia 2025. Ecco le probabili scelte di Conceiçao e Inzaghi per i primi 90 minuti di questa sera. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. A cura di Alessio Pediglieri 30 minuti fa 19:00 Coppa Italia, dove vedere Milan-Inter in TV e streaming Il derby della Madonnina, il quarto di stagione, si potrà vedere in chiaro senza costi aggiuntivi in TV su Canale5 mentre in streaming il live sarà disponibile su Mediaset Infinity oltre che sul portale sportivo Sportmediaset.it. Il tutto senza costi aggiuntivi, con ampi pre e post partita da studio e direttamente da San Siro. A cura di Alessio Pediglieri