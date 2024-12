Milan-Sassuolo LIVE, la diretta della partita di Coppa Italia: Leao e Abraham titolari, Berardi in panchina

Alle 21:00 il Milan sfida il Sassuolo per gli ottavi di Coppa Italia. Fonseca punta sul trio formato da Loftus-Cheek, Chukwueze e Leao alle spalle di Abraham, mentre Grosso per i neroverdi dovrebbe far partire dalla panchina Berardi, con tridente Volpato, Mulattieri, Laurienté. La vincente ai quarti affronterà una tra Roma e Sampdoria. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

0

19:32 L'avversaria ai quarti di finale della vincente di Milan-Sassuolo La vincente della partita degli ottavi di finale tra Milan e Sassuolo sfiderà nei quarti di Coppa Italia, quella di Roma-Sampdoria. Le 4 squadre si trovano nella parte bassa del tabellone quella che è molto più equilibrata. A cura di Marco Beltrami 19:31 Coppa Italia, Milan-Sassuolo in campo alle 21:00 Milan-Sassuolo è la seconda partita degli ottavi di finale in programma oggi dopo Bologna-Monza. Fischio d'inizio a San Siro alle ore 21, con il match che in caso di parità proseguirà direttamente ai rigori. In palio ai quarti il confronto con la vincente di Roma-Sampdoria. A cura di Marco Beltrami 19:30 Dove vedere Milan-Sassuolo di Coppa Italia in TV e streaming Dove vedere in TV Milan-Sassuolo? La partita degli ottavi di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, a partire dalle 21 con a seguire il post-partita e le interviste. Streaming gratuito su Mediaset Infinity senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. A cura di Marco Beltrami