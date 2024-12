video suggerito

Bologna da applausi, vola ai quarti di Coppa Italia: poker della squadra di Italiano al Monza Tutto facile per il Bologna che batte il Monza agli ottavi di Coppa Italia e vola ai quarti. Al Dall’Ara finisce 4-0. La squadra di Italiano affronterà la vincente della sfida tra Atalanta e Cesena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto facile per il Bologna che batte il Monza agli ottavi di Coppa Italia e vola ai quarti. La squadra di Italiano domina la partita e dopo due occasioni sprecate a inizio match, mette in discesa il match con i gol di Pobega e il raddoppio di Orsolini nel primo tempo. Unica nota stonata è rappresentata proprio da Orsolini che è stato costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo per un infortunio muscolare. Nella ripresa, al 63′, il 3-0 di Dominguez e il poker firmato Santiago Castro. Il Bologna affronterà la vincente della sfida tra Cesena e Atalanta.

Il cucchiaio del gol realizzato da Orsolini.

Nel primo tempo il Bologna era già avanti 2-0

Per il Bologna è tutto facile al Dall'Ara nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia contro il Monza. La squadra di Nesta al termine della prima frazione si ritrova già sotto di due gol. A sbloccare la partita ci pensa Pobega grazie a un'ottima ripartenza dei rossoblù con Orsolini che mette in mezzo per Castro che a sua volta sponda per Pobega che calcia da fuori area e la mette sotto la traversa. Il vantaggio rossoblu scuote i brianzoli che però non riescono a reagire nonostante il tentativo di Maric che però non riesce a tramutarsi in gol.

E così è ancora il Bologna a raddoppiare grazie a Orsolini. Castro imbuca per l'attaccante del Bologna che a tu per tu con Pizzignacco lo batte con il cucchiaio. Ma Orsolini è anche l'unica nota stonata della serata magica del Bologna dato che l'esterno offensivo proprio in occasione della rete ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Il Bologna chiude dunque la prima frazione in vantaggio di due gol e con la consapevolezza di poter gestire al meglio il vantaggio anche nella ripresa.

L'azione del gol di Castro (immagini Mediaset).

Il Bologna dilaga nella ripresa e serve il poker al Monza

Nel secondo tempo il Bologna ci riprova ancora con Ferguson che però non riesce a trovare la porta. La trama della partita non cambia e infatti arriva anche il 3-0 della squadra di Italiano. In questo caso è stato decisivo da sinistra il cross di Iling-Junior che giunge fin sul secondo palo dove arriva l'argentino Dominguez che dopo una spizzata di Castro la mette in porta. È la mazzata definitiva per un Monza che è sembrato incapace di reagire e a questo punto rassegnato da questa sconfitta contro un Bologna che ha mostrato compattezza e qualità.

Nesta nel frattempo manda in campo anche Kevin Martins, figlio di Oba Oba, ex attaccante dell'Inter. Il Bologna, dopo una girandola di sostituzioni trova anche il gol del poker. Castro, servito da Dominguez mette la palla in porta. L'attaccante sposta il pallone e la piazza di destro alle spalle di Pizzignacco. Grande conclusione da parte dell'attaccante della squadra di Italiano che si conferma uno degli uomini offensivi più pericoloso per questo Bologna. La partita si chiude 4-0. Il Bologna affronterà la vincente della sfida tra Cesena e Atalanta.