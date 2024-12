video suggerito

Orsolini segna e s'infortuna in Bologna-Monza: cosa è successo, Juventus a rischio Infortunio per Orsolini in Coppa Italia. Dopo il gol al Monza, l'attaccante è finito ko lamentandosi per un problema muscolare. Sensazioni non positive.

A cura di Marco Beltrami

Riccardo Orsolini ha vissuto una serata dai due volti in Bologna-Monza, valida per gli ottavi di Coppa Italia. L'esterno offensivo prima ha segnato la rete del 2-0 e poi si è infortunato. Un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Rabbia e delusione per il classe 1997 di Ascoli Piceno che ora potrebbe andare incontro ad uno stop medio-lungo.

Infortunio per Orsolini in Bologna-Monza, cosa è successo

Fino a quando è rimasto in campo al Dall'Ara, Riccardo Orsolini è stato tra i protagonisti di Bologna-Monza. Solito contributo importante per la squadra di Italiano, impreziosito dalla rete del 2-0. Dopo una ripartenza velocissima, l'attaccante ha sfruttato un assist al bacio di Castro (il secondo del suo match) per involarsi verso Pizzignacco. Il portiere ha provato ad uscire per anticipare Orsolini, che invece è stato bravissimo: colpo sotto delicato e rete del 2-0 per il Bologna con buona pace delle proteste del Monza per un presunto fallo in area rossoblu in avvio di azione.

Problemi muscolari per Orsolini, come si è infortunato

La gioia per la rete però è durata poco visto che Orsolini ha fatto cenno alla sua panchina di accusare problemi fisici. Esultanza dunque a metà per il giocatore che si è toccato la parte posteriore della coscia per quello che è sembrato un infortunio di natura muscolare. Dopo essersi avvicinato alla panchina, l'ex di Ascoli e Atalanta ha lasciato il terreno di gioco. Impossibile proseguire nelle sue condizioni, anche per non correre il rischio di peggiorare la situazione. In particolare Orsolini si sarebbe fatto male subito dopo il tocco vincente, nel tentativo di saltare l'estremo difensore avversario in uscita.

La speranza è che non si tratti di nulla di grave, anche perché alle porte c’è la trasferta in casa della Juventus, poi il match di Champions contro il Benfica e la Fiorentina. Tre match complicati in cui l’eventuale assenza di Orsolini potrebbe pesare e non poco per la squadra di Italiano.