video suggerito

Infortunio per Calabria in Empoli-Bologna, brutte notizie per Italiano: cosa è successo Brutte notizie per il Bologna durante la partita contro l’Empoli: Davide Calabria ha accusato un infortunio al 65′ che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutte notizie per il Bologna durante la partita contro l’Empoli, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, Davide Calabria è stato sostituito per un infortunio all'inizio del secondo tempo. Il difensore rossoblù ha accusato un trauma contusivo al ginocchio al 65′ che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Castellani.

Vincenzo Italiano non ha potuto far altro che inserire al suo posto Holm, mantenendo lo stesso assetto tattico della sua squadra per il finale di partita..

Infortunio per Calabria in Empoli-Bologna, brutte notizie per Italiano

Come riportato nel corso dai giornalisti Mediaset presenti a bordocampo, le prime impressioni non sono affatto positive, con il difensore del Bologna che avrebbe espresso grande preoccupazione per via di un possibile movimento innaturale del ginocchio: il numero 14 rossoblù, dopo l'uscita dal campo, si è subito diretto negli spogliatoi.

Nei prossimi giorni si capirà l’entità dell’infortunio di Davide Calabria e il Bologna comunicherà i tempi di recupero dal problema fisico.

L’infortunio del terzino ex Milan arriva in un momento molto importante per la stagione del Bologna, che è quarto in classifica e si vuole giocare tutte le sue carte per provare a centrare la qualificazione in Champions League. La squadra di Vincenzo Italiano dovrà affrontare in queste ultime otto giornate 6 delle prime 8 squadre della classifica di Serie A.