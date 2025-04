video suggerito

Gol su rimessa laterale in Bologna-Inter: cosa dice il regolamento e cosa doveva fare l'arbitro La prima rimessa laterale, sui cui sviluppi il Bologna guadagna l'altra che porta alla rete di Orsolini, ha fatto scattare le proteste dei calciatori dell'Inter e di Inzaghi. Cosa dice la regola 15 e perché l'arbitro non è intervenuto?

La rimessa laterale da cui è scaturita l'azione che, su una successiva rimessa, ha portato al gol vittoria di Orsolini del Bologna contro l'Inter ha scatenato le proteste furibonde dei calciatori nerazzurri. A fine gara hanno circondato l'arbitro Colombo, e il tecnico, Inzaghi, s'è detto rammaricato in tv per la posizione irregolare (12 metri più avanti rispetto a dove era effettivamente uscita la palla) di cui hanno beneficiato i felsinei al momento della prima battuta. Cosa dice il regolamento e, in base alle indicazioni a margine della Regola 15 (rimessa dalla linea laterale), cosa avrebbe dovuto fare l'arbitro? Cosa è successo e perché i nerazzurri si sono lamentati così tanto?

La risposta a queste domande spiega perché tanta animosità al triplice fischio e nelle interviste: da quel frangente è scaturita una rete pesante perché la sconfitta ha certificato l'aggancio del Napoli al primo posto, rimesso in bilico la lotta scudetto (che potrebbe addirittura risolversi con uno spareggio da disputare in partita unica), alimentato il senso di beffa profonda da parte degli interisti che si sono sentiti derubati quando mancava pochissimo dal termine del recupero e non c'era più tempo per recuperare.

Perché l'Inter ha protestato per la rimessa laterale del Bologna

La sequenza video di quegli istanti aiuta a comprendere qual è stata l'astuzia messa in atto dai calciatori del Bologna e a cui tutti, compresi gli ufficiali di gara, non hanno dato peso. Hanno fatto qualcosa che fanno tutti: cercare di guadagnare metri e un piccolo vantaggio, in quel caso perché hanno creduto fino alla fine di vincere. Dalle immagini si nota come lo stesso Inzaghi e gli stessi calciatori dell'Inter non sollevino obiezioni. Anzi, si vede come il tecnico – impartiti alcuni suggerimenti – volti le spalle ai giocatori avversari per rientrare nell'area tecnica, lasciando che il gioco prosegua normalmente. La palla esce per una seconda volta e da quella rimessa in gioco nasce il gol dell'1-0 per il Bologna.

Cosa dice il regolamento sulla prima rimessa in gioco contestata

L'Inter, invece, si è aggrappata solo dopo a quanto accaduto in occasione della prima rimessa laterale. La sfera è uscita proprio davanti alla zona di competenza dell'allenatore nerazzurro. Ed è in quel punto che si reca Freuler, inizialmente incaricato della battuta. Nei pressi arriva Lucumi che si fa dare la sfera perché sembra intenzionato a battere il fallo laterale, in realtà la lancerà a Miranda che è più avanti di 12 metri circa, vicino all'area tecnica del Bologna, sotto gli occhi del Quarto uomo che non è intervenuto.

Né lui né Colombo (direttamente o su suggerimento del collaboratore) segnalano anomalie. Fossero stati fiscali nell'applicazione del regolamento, avrebbero dovuto invertire la rimessa da fallo laterale. Lo si legge al punto 3 delle note in calce alla norma numero 15: "Se un calciatore effettua la rimessa in modo irregolare o da una posizione diversa rispetto a quella prescritta, come si comporterà l’arbitro? Assegnerà la rimessa all’altra squadra".

Il Var poteva intervenire? No ma "guadagno di metri eccessivo"

A ribadire che le proteste interiste avevano un fondamento è stato l'ex arbitro, Luca Marelli, che a Dazn ha rilevato come il guadagno di metri da parte del Bologna sia stato eccessivo, ben oltre quella che può essere definita una sorta di soglia di tolleranza non scritta ma che è consuetudine in partita. "Il pallone esce di fronte alla panchina dell'Inter – le parole dell'ex fischietto -, la rimessa stessa verrà battuta più avanti, con una distanza di 13-14 metri rispetto al punto di uscita. Il guadagno dei metri è eccessivo, mentre sulla seconda è tutto regolare". Perché il Var non è intervenuto? "Su queste situazioni non può". In buona sostanza gli emiliani ci hanno provato ed è andata bene e la stessa Inter, una volta uscita la palla una seconda volta, non aveva dato peso a quella situazione.