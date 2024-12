video suggerito

Tabellone Coppa Italia, gli incroci ai quarti e le date delle partite Il tabellone della Coppa Italia 2024-2025 è già definito da tempo, con le combinazioni per i quarti di finale già delineate. Bisogna però attendere che si concludano gli ottavi, in gara secca, per scoprire le 8 qualificate che dal prossimo 5 febbraio 2025 cercheranno di proseguire fino in semifinale e poi nella finale del 14 maggio.

A cura di Alessio Pediglieri

Per la Coppa Italia 2024-2025 si stanno disputando gli ottavi di finale. Partite a gara secca che iniziano questa settimana per poi vedere le restanti squadre sfidarsi fra 15 giorni. In campo scendono le big, dalla Juventus, all'Inter, passando per Milan, Atalanta, Lazio e Roma. Chi si qualificherà per i quarti di finale (che si giocheranno a febbraio 2025) conosce già il possibile avversario.

In campo le squadre più forti, le cosiddette teste di serie che fanno capolino dagli ottavi di finale. Si inizia con Bologna-Monza e Milan-Sassuolo oggi martedì 3 dicembre, si concluderà il turno solamente il prossimo 19 dicembre con Inter-Udinese. Poi una lunga pausa per ripresentarsi ai quarti di finale a inizio febbraio 2025 per cercare di proseguire il cammino fino alla finalissima del 14 maggio.

Il tabellone dei quarti di Coppa Italia 2024/25

Già definito da tempo il Tabellone della Coppa Italia 2024-2025 di cui si stanno disputando gli ottavi di finale. Gli incroci e i cammini delle squadre qualificate sono già tutti indicati con incroci stabiliti. I quarti di finale prenderanno il via nel 2025 a febbraio, e si prospettano i primi classici faccia a faccia tra le big.

Gli incroci ai quarti di finale

Juventus/Cagliari vs Fiorentina/Empoli

Bologna/Monza vs Atalanta/Cesena

Milan/Sassuolo vs Roma/Sampdoria

Lazio/Napoli vs Inter/Udinese

Il calendario degli ottavi e le date dei quarti

Le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia si tengono tra il 3 e il 19 dicembre mentre i quarti di finale si giocheranno a febbraio 2025. Le partite degli ottavi si disputeranno in gara secca, così come quelle dei quarti. Le semifinali, invece con la formula della doppia sfida andata e ritorno, si giocheranno nel mese di aprile. La finale si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il 14 maggio.

03 dicembre 2024 – Bologna-Monza (18:30)

03 dicembre 2024 – Milan-Sassuolo (21:00)

04 dicembre 2024 – Fiorentina-Empoli (21:00)

05 dicembre 2024 – Lazio-Napoli (21:00)

17 dicembre 2024 – Juventus-Cagliari (21:00)

18 dicembre 2024 – Atalanta-Cesena (18:30)

18 dicembre 2024 – Roma-Sampdoria (21:00)

19 dicembre 2024 – Inter-Udinese (21:00)

Il calendario delle date della Coppa Italia dai quarti alla finale:

Quarti di finale (gara secca) – 5 febbraio 2025 e 26 febbraio 2025

Semifinali – (andata) 2 aprile 2025 e (ritorno) 23 aprile 2025

Finale – mercoledì 14 maggio 2025