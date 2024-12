video suggerito

La Roma cala il poker alla Samp e si regala i quarti di Coppa Italia col Milan: Dovbyk fa doppietta La Roma senza troppi problemi batte 4-1 la Sampdoria e vola ai quarti di Coppa Italia. I giallorossi dimenticano il ko in campionato in casa del Como e si regalano l'accesso al turno successivo dove incontreranno il Milan.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma senza troppi problemi batte 4-1 la Sampdoria e vola ai quarti di Coppa Italia. I giallorossi dimenticano il ko in campionato in casa del Como e si regalano una serata tranquilla passando il turno e regalandosi una partita contro il Milan come da tabellone. I blucerchiati non schierano tutti i titolari e sulla carta già alla vigilia la differenza di valori in campo era enorme e si è vista subito. Partita praticamente già chiusa nel primo con la doppietta di Dovbyk e il gol di Baldanzi. Nella ripresa Yepes accorcia le distanze per i blucerchiati ma poi Shomurodov di testa segna la rete del definitivo 4-1.

Il gol di Dovbyk che fa doppietta.

La Roma chiude la partita già nel primo tempo

Tutto facile per la Roma nel primo tempo con la doppietta di Dovbyk e il gol di Baldanzi che hanno consentito ai giallorossi di chiudere in vantaggio i primi 45 minuti. Paredes fa la differenza in mezzo al campo sin da subito ed è anche merito suo se l'ex Empoli arriva al gol. Il vantaggio arriva con un'azione rapida della Roma che da destra con Saelemaekers è pericolosa. Il cross teso dell'ex Bologna al centro per Dovbyk è perfetto, l'ex Girona anticipa tutti e mette alle spalle di Vismara.

Il raddoppio è immediato con il cross di Saelemaekers che pesca l'attaccante il quale segna dopo aver centrato la traversa. Paredes si scatena qualche minuto dopo dispensando un'altra super giocata a seguito di altre già importanti in mezzo al campo nel corso del primo tempo. L'argentino apre il gioco per Baldanzi, Dovbyk si porta via un uomo con un bel movimento e l'esterno si accentra e calcia con il sinistro a giro sul secondo palo per il 3-0. Il primo tempo si chiude così con i giallorossi avanti di tre gol.

ll gol del momentaneo 3-1 segnato da Yepes per la Sampdoria.

La Roma dilaga nel secondo tempo e cala il poker alla Samp

Nella ripresa la Roma cerca subito il quarto gol ma a sorpresa è la Sampdoria a trovare la rete del momentaneo 3-1. Yepes è bravo a inserirsi in area di rigore sfruttando al meglio un buco della difesa giallorossa. I blucerchiati provano a riaprire la partita ma subito dopo la Roma va a un passo dal poker prima centrando una traversa con il sinistro a giro colpito da Soulé poi ancora con Dovbyk che su assist dello stesso argentino riesce a calciare in porta ma Vismara è bravissimo a smanacciare ed evitare che i giallorossi firmassero il poker.

I due allenatori a questo punto della partita iniziano la solita girandola di sostituzioni. Ranieri manda in campo Pellegrini ancora accolto da qualche fischio mentre Semplici si gioca la carta Sekulov per Leonardi. E quando i blucerchiati sembravano più pericolosi ecco il poker della Roma. Gran gol di Shomurodov che di testa si fa trovare prontissimo all'appuntamento col cross da sinistra di Angelino. La torsione dell'uzbeko non lascia scampo a Vismara che vede solo la palla finire alla sue spalle. Finisce 4-1 per i giallorossi.