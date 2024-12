video suggerito

Kean sbaglia, Esposito no: l'Empoli vola ai quarti di Coppa Italia, Fiorentina battuta ai rigori L'Empoli si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025 dopo aver battuto la Fiorentina ai calci di rigore. La squadra di D'Aversa sfiderà la vincente di Juventus-Cagliari.

A cura di Vito Lamorte

L'Empoli si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 dopo aver battuto la Fiorentina ai calci di rigore. Partita divertente allo stadio Artemio Franchi, con le squadre di Raffaele Palladino e Roberto D'Aversa che hanno speso tutte le energie fisiche e mentali a loro disposizione per cercare di avere la meglio sugli avversari.

Nel pre-partita il direttore generale della Viola, Alessandro Ferrari, ha annunciato che Edoardo Bove ha lasciato la terapia intensiva dopo il malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter di domenica scorsa.

Buon ritmo fin dalle prime battute: gli ospiti si sono portati in vantaggio con Ekong, che ha battuto Terracciano dopo una palla persa dai viola sulla propria trequarti. Il calciatore dell'Empoli si è rivolto ai tifosi della Viola quasi come a ‘chiedere scusa'.

La rimonta viola con Kean e Sottil: la gioia del Franchi

La Fiorentina ha iniziato a macinare occasioni e dopo la traversa nella prima frazione di Kean, ecco che all'inizio della ripresa arriva al rimonta.

Prima è lo stesso attaccante ex Juventus a trovare il gol appoggiandolo in rete una respinta corta di Seghetti e poco dopo è Sottil che con un tiro forte, leggermente deviato dalla schiena di Gosens, indovina l'angolo lontano e infila la palla in porta.

Numeri importanti per Moise Kean: solo Erling Haaland (17) e Jonathan David (15) hanno segnato più gol di Moise Kean (13) considerando tutte le competizioni tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei nati negli anni 2000. A riportarlo è Opta.

Esposito sale in cattedra e porta l'Empoli ai quarti

Quando tutto sembra indirizzato a favore della Viola, ecco che l'Empoli trova il gol del pareggio: la squadra di D'Aversa ruba la palla sulla trequarti viola con Henderson e serve Sebastiano Esposito, che si invola verso la porta e supera Terracciano con un elegante tocco di sinistro.

Al 90′ le squadre sono sul risultato di 2-2 e ai calci di rigore sono decisivi gli errori di Ranieri e Kean per la Fiorentina. Seghetti è bravissimo a mettere pressioni ai calciatori viola ed Esposito mette la firma sul penalty decisivo.

Nel prossimo turno l'Empoli se la vedrà con la vincente di Juventus-Cagliari.

Il tabellino di Fiorentina-Empoli

RETI: 4′ Ekong, 59′ Kean, 70′ Sottil, 75′ Esposito.

SEQUENZA RIGORI: Gudmundsson rete, Colombo rete, Kouame rete, Ekong fuori, Ranieri parato, Henderson rete, Kean alto, Marianucci rete, Cataldi rete, Esposito rete.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (74’ Parisi); M. Quarta (52’ Richardson), Cataldi; Colpani (52’ Ikoné), Beltran (74’ Gudmundsson), Sottil (82’ Kouamé); Kean. All. Palladino

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Marianucci, Ismajli (63’ Viti), Tosto; Sambia (82’ Gyasi), Belardinelli (63’ Maleh), Henderson, Ekong, Cacace (63’ Pezzella); Solbakken (74’ Colombo), Esposito. All. D'Aversa

ARBITRO: Antonio Giua.