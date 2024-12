Goleada dell’Atalanta che batte il Cesena in Coppa Italia: la Dea sfiderà il Bologna ai quarti

video suggerito

L'Atalanta vola ai quarti di finale di Coppa Italia che vedranno la Dea affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Tutto facile per gli uomini di Gasperini che battono senza problemi il Cesena con un sonoro 6-1.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta vola ai quarti di finale di Coppa Italia che vedranno la Dea affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Tutto facile per gli uomini di Gasperini che battono senza problemi il Cesena con un sonoro 6-1. Partita praticamente è già chiusa nel primo tempo quando i bergamaschi erano già avanti 4-0 grazie alla doppietta di De Ketelaere e ai gol di Zappacosta e Samardzic. Nella ripesa il fantasista ex Udinese fa doppietta. C'è gloria anche per Brescianini con l'ex Frosinone che sigla la rete del momentaneo 5-0. Nel finale Gasperini manda in campo anche il terzo portiere Rossi. I romagnoli trovano il gol allo scadere rendendo il passivo meno pesante con la rete della gloria realizzata da Ceesay.

L'Atalanta nel primo tempo era già 4-0

L'Atalanta è tanta roba sin dall'inizio della partita. Sulla carta la Dea era la chiara favorita alla vittoria finale della sfida e fin dai primi minuti ha confermato i pronostici della vigilia (se ancora ce ne fosse bisogno). Gasperini non ha rinunciato a schierare una delle sue formazioni migliori scegliendo i soliti uomini, quelli che stanno trascinando in questo momento l'Atalanta in vetta ala classifica di Serie A. E infatti è Zappacosta, tra i fedelissimi di Gasp a sbloccare subito la partita dopo 4 minuti di gioco.

Non trascorrono nemmeno 8 minuti e De Ketelaere con un preciso destro a giro da fuori area realizza anche il bis dell'Atalanta. La Dea non rinuncia di certo a giocare e attaccare a viso aperta. E così prima della mezz'ora segna anche Samardzic, che al 35′ regala la doppietta a De Ketelaere. Tutto troppo facile per la squadra di Gasperini, che nel secondo tempo ha avuto modo di cambiare qualche giocatore cercando di dare spazio a chi fino a questo momento tra Champions e campionato è stato impiegato poco.

Nel secondo tempo Samardzic si regala una doppietta

Nella ripresa entrano Sulemana, Zaniolo, Brescianini e altri giocatori che hanno trovato poco spazio fino a questo momento. L'Atalanta non cambia minimamente il suo modo di giocare e continua a premere sull'acceleratore. Da una di queste azioni insistite dei bergamaschi arriva il poker- Schema da palla inattiva che sorprende completamente i romagnoli. Non calcia Samardzic ma De Roon, che appoggia a Toloi. Il suo tocco finisce all'indisturbato Brescianini, che deve solo battere Pisseri per mettere a segno il momentaneo 5-0.

Finita? Neanche per sogno. Al Gewiss Stadium c'è infatti ancora tempo per esultare e vedere Samardzic segnare una doppietta. L'ex Udinese come De Ketelaere va a segno col piede sinistro e col destro. Precisa la conclusione che non lascia possibilità a Pisseri di intervenire. Succede poco successivamente ma nonostante questo il Cesena di cuore riesce a trovare il gol che rende un po' meno amaro il passivo. Nerazzurri sbilanciati, varco per Francesconi che serve Ceesay. L'attaccante con un preciso diagonale batte Rossi per la rete dei romagnoli e il 6-1 finale.