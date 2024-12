Inter-Udinese LIVE, la diretta della partita degli ottavi di Coppa Italia: chi passa sfida la Lazio ai quarti

Alle 21:00 l'Inter scende in campo a San Siro contro l'Udinese per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia: chi passa ai quarti affronterà la Lazio a febbraio come previsto dagli abbinamenti in tabellone. Le ultime notizie sulle formazioni: Inzaghi opta per un turnover massiccio, cambia ben 9 calciatori (in attacco ci sarà la coppia Arnautovic-Taremi); rivede la squadra titolare anche il tecnico dei friulani, Runiajc, che in avanti propone Iker Bravo e Lucca. Diretta TV visibile in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

0

19:50 Quando si giocano i quarti di finale di Coppa Italia, le date delle partite in tabellone Le partite dei quarti di finale di Coppa Italia sono previste in calendario a febbraio 2025. I match saranno disputati in gara secca nel periodo compreso tra il 5 e il 26 febbraio. Per data e orarie esatti degli incontri bisognerà attendere le prossime settimane. Di seguito il calendario completo Quarti di finale (gara secca) – 5 febbraio 2025 e 26 febbraio 2025

Semifinali – (andata) 2 aprile 2025 e (ritorno) 23 aprile 2025

Finale – mercoledì 14 maggio 2025 Già definito il percorso delle semifinali in tabellone: la vincente di Juventus-Empoli affronterà quella di Bologna-Atalanta mentre l'altro confronto sarà tra le squadre vincitrici di Milan-Roma e Lazio-Inter/Udinese. Di seguito il programma dei quarti di finale: Juventus-Empoli

Bologna-Atalanta

Milan-Roma

Lazio-Inter/Udinese Il tabellone degli incroci in semifinale Juve/Empoli – Bologna/Atalanta

Milan/Roma – Lazio/Inter/Udinese A cura di Maurizio De Santis 19:40 Chi è Luca Massimi, l'arbitro di Inter-Udinese di Coppa Italia Luca Massimi della sezione di Termoli è l'arbitro designato per dirigere Inter-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli assistenti sono Bresmes e Di Iorio, il quarto ufficiale è Colombo. Al Var c'è Ghersini con Paganessi assistente. Due i precedenti del direttore di gara molisano con i nerazzurri: Inter-Sampdoria 3-0 (2022); Inter-Sassuolo 1-2 (2023). In questa stagione Massimi ha fischiato una sola volta in Serie A (Bologna-Venezia, 30 novembre 2024) e sette in Serie B A cura di Maurizio De Santis 19:33 Le probabili formazioni di Inter-Udinese di Coppa Italia Di seguito le probabili formazioni di Inter e Udinese, i due allenatori optano per il turnover e cambiano qualche interprete conservando moduli speculari. INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi. UDINESE (3-5-2): la probabile formazione: Piana; Kabasele, Bjiol, Tourè; Ebosse; Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Iker Bravo, Lucca. Allenatore: Runjaic. A cura di Maurizio De Santis 19:32 Cosa serve a Inter e Udinese per qualificarsi ai quarti di Coppa Italia Inter-Udinese è sfida che si gioca in gara secca negli ottavi di Coppa Italia. Entrambe hanno un solo risultato a disposizione per qualificarsi ai quarti: la vittoria. In caso di pareggio non si disputeranno i tempi supplementari ma si batteranno direttamente i calci di rigore per determinare la squadra che passa il turno. A cura di Maurizio De Santis 19:31 Inter-Udinese, la partita di Coppa Italia inizia alle 21:00 Fischio d'inizio alle 21:00 per Inter-Udinese, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Già noto l'avversario dei quarti: chi si qualifica incrocia la Lazio. A cura di Maurizio De Santis 19:30 Dove vedere Inter-Udinese di Coppa Italia in TV e streaming Inter e Udinese vanno in campo questa sera alle 21 per giocare l'ultima partita in programma nel tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (gratis) per tutti su Italia 1, canale numero 6 del digitale terrestre e 106 del decoder di Sky. Sarà visibile anche in diretta streaming (sempre senza alcun costo aggiuntivo) su Mediaset Infinity oppure collegandosi al sito sportmediaset.it. La telecronaca di Inter-Udinese è affidata a Riccardo Trevisani, Massimo Paganin si occuperà del commento tecnico. Prima, durante la pausa all'intervallo e dopo il match ci saranno collegamenti con la trasmissione condotta da Monica Bertini. Ospiti in studio: Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e l'ex arbitro Graziano Cesari. A cura di Maurizio De Santis