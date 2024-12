video suggerito

Malore per Bove durante Fiorentina-Inter: il calciatore si accascia al suolo, partita sospesa Malore per Bove nel primo tempo di Fiorentina-Inter, il calciatore si è accasciato a terra apparentemente privo di sensi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Malore per Bove nel primo tempo di Fiorentina-Inter, il calciatore si è accasciato sul terreno di gioco apparentemente privo di sensi. Momenti di terrore per il centrocampista ex Roma che è stato trasportato via in barella. Partita sospesa con i compagni di squadra e gli avversari sotto shock per l'accaduto.

Cosa è successo a Bove in Fiorentina-Inter, malore in campo

Bove ha accusato un malore intorno al 20′ di Fiorentina-Inter. Dopo un'azione concitata, il calciatore ex Roma si è accasciato al suolo da solo. Nessun contatto, nessun segno che potesse far presagire ad un infortunio per il ragazzo che è rimasto esanime. Gelo al Franchi con i protagonisti che hanno richiamato a gran voce l'intervento dei sanitari, mentre qualcuno ha anche provveduto a liberare la bocca di Bove per impedire che la lingua potesse soffocarlo.

(in aggiornamento)