Tifoso colpito da un malore sugli spalti durante Inter-Udinese, partita interrotta per più di 5 minuti Tifoso colpito da un malore sugli spalti durante Inter-Udinese, partita interrotta per più di 5 minuti a San Siro.

A cura di Vito Lamorte

Malore per un tifoso durante Inter-Udinese, la partita interrotta per più di cinque minuti. Subito sono intervenuti i soccorritori con il defibrillatore e dopo diversi minuti la persona è stata portata via. In occasione di un calcio d'angolo sotto la curva Sud, Alessandro Bastoni si è rivolto verso la panchina nerazzurra ad ampi gesti e subito si è capito che non si trattava di una situazione di gioco: il difensore della squadra campione d'Italia indicava la tribuna dietro la porta dello stadio Giuseppe Meazza perché c'era qualcosa di anomalo.

Subito è intervenuto il personale di primo soccorso, che ha spostato tutte le persone che erano intorno al tifoso colpito da malore: il professor Geddo, da anni responsabile servizio sanitario di San Siro, ha salvato la vita allo spettatore accorrendo immediatamente sul posto per praticare il massaggio cardiaco. Il tifoso è in condizioni stabili ed è stato portato in ospedale.

Malore per un tifoso sugli spalti durante Inter-Udinese

Poco dopo il 40′ i giocatori hanno richiamato l'attenzione delle panchine perché avevano intuito che c'era qualche problema alle spalle della porta occupata da Piana, portiere dell'Udinese: prontamente sono scattati i soccorsi e dopo qualche minuto di interruzione la partita di Coppa Italia è ripresa.

La persona in questione si trovava proprio nelle prime file del primo anello e Alessandro Bastoni, questa sera capitano dell'Inter, si è accorto della situazione ed è stato uno dei primi a richiamare i soccorsi. Grande apprensione in tutto l'impianto meneghino, perché non è così usuale il fatto che si fermi il gioco per prestare aiuto a qualcuno sugli spalti. La gara si è fermata per più di cinque minuti, prima di riprendere regolarmente.

Neanche il tempo di rimettere la palla in gioca che Asllani subito ha fatto gol: il centrocampista dell'Inter è riuscito a far gol direttamente da calcio d'angolo e ha portato sul 2-0 la squadra di Simone Inzaghi, che conduceva per 1-0 in virtù del gol di Marko Arnautovic.