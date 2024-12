Roma-Sampdoria 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita degli ottavi di Coppa Italia: doppietta Dovbyk e Baldanzi

Federico Dionisi è l'arbitro designato per dirigere Roma-Sampdoria di Coppa Italia. Classe ’88, è nato a L’Aquila il 3 marzo, ha una laurea in Economia e Commercio conseguita con lode nel 2016 presso l’Università degli Studi della sua città natale. In questa stagione ha diretto 7 incontri finora: 2 in Serie A (Verona-Monza, Milan-Empoli), 1 in Coppa Italia (Monza-Brescia) e 4 in B (Modena-Sampdoria, Palermo-Salernitana, Bari-Carrarese e Cittadella-Cesena).