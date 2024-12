Ranieri non condanna la Roma dopo il ko di Como, ma avverte: “Loro hanno avuto più voglia di vincere”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Claudio Ranieri ha parlato al termine della sconfitta della sua Roma sul campo del Como. Un ko arrivato in pieno recupero con i due gol realizzati da Gabrielloni e poi Nico Paz. Il tecnico dei giallorossi è stato chiaro e trasparente come sempre. Ha bacchettato la sua squadra, non tanto per quanto riguarda i gol mancati ma per la voglia che evidentemente ha visto mancare alla Roma. "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, nel secondo tempo è completamente cambiata la partita e hanno avuto più voglia di vincere" ha spiegato Ranieri a Sky Sport e DAZN.

"Abbiamo sbagliato sull'occasione del primo gol, una squadra esperta non può permettere certi errori del genere – spiega -. Non siamo stati così bravi da creargli quei problemi del primo tempo anche nella ripresa". Ranieri di certo fa i complimenti alla sua squadra per alcune giocate viste in campo ma dà merito al Como per la vittoria: "Mi aspettavo di più nel secondo tempo, loro sono stati bravi e pronti nella ripresa sulle prime e seconde palle". Nessun problema di atteggiamento per Ranieri: "Bisogna reagire, ora passiamo il turno di Coppa Italia, questa partita ci servirà da lezione".

Dybala è stato sostituito nella ripresa.

Ranieri di certo non sta lì a condannare il gioco della Roma che a tratti ha fatto capire sia stato anche di suo gradimento. "Potrebbe essere stata anche stanchezza però non mi piacciono le scuse, dovevamo avere la stessa voglia loro – ha sottolineato ancora l'attaccante della Roma che poi ha fatto una breve parentesi su Dobvyk -. Non sta al 100% mentre El Shaarawy aveva presi due colpi sul piede. A parte questo però non siamo riusciti a percorrere il cammino del primo tempo". Proprio questa prestazione altalenante tra i due tempi non è piaciuta totalmente a Ranieri.

La Roma dovrà ora affrontare la Samp in Coppa Italia

"Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi ma se c'è da migliorare la rosa a gennaio non mi tiro indietro – ha risposto l'allenatore della Roma a proposito di precise domande di mercato -. La risposta di stasera però è positiva con qualche incertezza". Ranieri dunque ha fatto capire di non aver digerito alcuni errori fatti nella ripresa che per una squadra come la Roma di certo non si devono più commettere in futuro. Ora i giallorossi sono chiamati a giocare subito in Coppa Italia mercoledì contro la Sampdoria.