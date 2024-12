video suggerito

Gabrielloni e Nico Paz fanno impazzire il Como: Roma sconfitta con due gol in pieno recupero Dopo la vittoria sul Lecce e quella in Europa League sul Braga, la Roma non riesce a fare il tris in casa del Como che vince in pieno recupero grazie a due gol realizzati prima da Gabrielloni e poi da Nico Paz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria sul Lecce e quella in Europa League sul Braga, la Roma non riesce a fare il tris in casa del Como che vince in pieno recupero grazie a due gol realizzati prima da Gabrielloni e poi da Nico Paz. L'attaccante è bravo a spizzare con la punta in rete l'assist da sinistra di Cutrone. Una rete che mette in ginocchio i giallorossi che avevano provato, soprattutto nel primo tempo, a cercare con insistenza il gol. Nel finale Nico Paz a campo aperto con la Roma sbilanciata mette in rete il gol del 2-0. Ennesimo crollo per i giallorossi che restano ancora nelle zone basse della classifica.

Tante emozioni nel primo tempo.

Nel primo tempo traversa di Paz e gol annullato a Koné

Como e Roma arrivavano a wuesta sfida con l'ambizione di fare bene e centrare punti sia per la salvezza che per ripartire in campionato dopo un inizio disastroso. I padroni di casa sono chiamati a rispondere dopo la vittoria del Lecce e il pareggio del Venezia in casa della Juventus. Ciò che si assiste nei primi 45 minuti è piacevole e di grande intensità. Nel primo tempo infatti hanno diverse chance importanti di andare al gol. La prima capita alla Roma di Ranieri che nel riscaldamento ha dovuto rinunciare a Hummels per un picco infortunio.

I giallorossi cercando il gol e lo sfiorano con Saelemaekers. L'ex Milan si esibisce con un destro al volo che esce di pochissimo e fa gridare "gol" ai tifosi giallorossi. La squadra di Ranieri non molla, prende coraggio e trova anche una seconda opportunità importante Celik. È il Como però ad avere l'occasione migliore con la traversa colpita da Nico Paz su punizione. L'occasione per andare in vantaggio capita alla Roma che si vedere annullare per fuorigioco il gol di Koné. In chiusura tenutativi di Dybala e nuovamente Paz ma la prima frazione termina 0-0-

L'esultanza del Como dopo i due gol nel recupero.

Ranieri rivoluziona la Roma nel secondo tempo ma il risultato non cambia

Nella ripresa Ranieri si gioca la carta Pellegrini proprio al posto di Saelemaekers. Non è l'unico cambio: dentro anche Mancini e Pisilli per Abdulhamid e Le Fée. La Roma insiste con un sinistro di Dybala finito di poco fuori. Un diagonale che non trova la porta dopo l'assist di Angelino. Il Como reagisce con Cutrone. Van Der Brempt rientra sul sinistro e crossa per il neoentrato che spizza di testa: pallone fuori di poco. Assalto della squadra di Fabregas che insiste ancora e si rende pericoloso questa volta con Goldaniga. Quello del Como è un autentico assalto. Il destro violento dalla distanza del difensore è pericoloso e Svilar vola a salvarsi in corner.

Nel finale di partita la girandola di cambi non cambia l'inerzia della partita. La Roma si affida anche all'imprevedibilità di Soulé entrato al posto di Dybala ma non riesce a costruire importanti azioni da gol degne di nota. Il Como dall'altra parte recrimina per un calcio di rigore a seguito di una trattenuta di Pellegrini. Ma poco prima del triplice fischio durante i 4 minuti di recupero Gabrielloni su assist di Cutrone mette la palla in rete che fa impazzire il Sinigaglia. La Roma si butta in avanti alla disperata per trovare il pareggio e così in contropiede i padroni di casa, sfruttando un contropiede, vanno via in campo aperto e trovano il raddoppio finale grazie a Nico Paz.