Nico Paz ha le idee chiare: "Como, continuo qui". Poi fa il nome che fa impazzire Real Madrid e Inter Nico Paz è la migliore novità del momento in Serie A e già oggetto del prossimo mercato estivo. Eppure il talentuoso argentino ha dato risposte tutt'altro che scontate sul proprio futuro e con chi vorrebbe giocare: anche proseguendo in riva al Lago o tornare in Spagna ma non a Madrid.

A cura di Alessio Pediglieri

Nico Paz da Pallone d'Oro, Nico Paz fenomeno del Real Madrid che verrà, Nico Paz nuova stella dell'Inter insieme a Lautaro Martinez. Tutti lo nominano, tutti lo esaltano, tutti lo vogliono. Lui, il ragazzino fenomenale che si è mostrato in riva al Lago in tutta la sua straordinaria bellezza ha spiazzato ancora una volta tutti, giocandosi in contropiede le tematiche più gettonate: dove giocherà la prossima stagione? Chi gli piacerebbe avere come compagno di squadra?

Sulla prima domanda, Nico Paz ha le molto idee chiare anche se di rito perché pronunciate sui canali ufficiali lariani dove i tifosi si sono sentiti dire ciò che tutti desideravano: continuare l'avventura in riva al Lago, ancora per un anno, almeno per onorare il club che lo ha reso un oggetto del desiderio internazionale. In segno di gratitudine: "Mi sto adattando all'Italia, a Como, all'ambiente. È stato un grande cambiamento per me. Nel Real Madrid avevo giocato nelle categorie inferiori, è stato un cambiamento molto difficile da fare ma molto bello e mi sto adattando e ho molta voglia di proseguire".

Nico Paz spiazza tutti: "Ho già giocato nel Real, mi piacerebbe farlo con Yamal"

Orecchie che fischiano per i tifosi dei lariani che fin qui han visto brillare la stella del giovanissimo talento argentino: sei gol, sette assist con il Como e straordinari sprazzi da giocatore di altissimo livello che lo ha posto tra i nomi più caldi del prossimo mercato. Dove potrebbe restare a Como col club che sta già lavorando per cancellare la "recompra" del Real Madrid, club che ha l'opzione principale per riportare in Spagna il "figliol prodigo". Che però ha spaventato ancora i Blancos non per l'eventuale desiderio di restare a Como, ma citando gli eterni rivali del Barcellona: "Ho già avuto la fortuna di giocare nel Real Madrid, il miglior club del mondo, e di farlo con gente come Vinicius e Bellingham. Se dovessi scegliere un giocatore come compagno di squadra, adesso direi Lamine Yamal, è fra i più forti al mondo".

L'Inter sullo sfondo: "Papà mi dà consigli, per me è importante"

E l'Inter? Resta sullo sfondo, senza mai venire nominata, anche quando Nico Paz ricorda l'influenza che ha su di lui il papà, ex giocatore e amico del vicepresidente Javier Zanetti: "Sa come gestire le cose e quindi mi dà i consigli migliori, mi aiuta molto avere una figura come mio padre in casa". Un riferimento che porta al legame che lo avvicina ai nerazzurri attraverso il "Pupi" e a quello che lo lega ad un altro connazionale, oramai icona indiscussa all'Inter: Lautaro Martinez.