Nico Paz incanta anche contro il Napoli, ora vale 40 milioni: ma il Como può perderlo per soli 9

Tutti pazzi per Nico che di cognome fa Paz: "omen nomen" direbbero i dotti latini, fatto sta che il ragazzino del Como, solo ventenne essendo un classe 2004, ha incantato anche nell'ultima gara di campionato, in cui i lariani di Cesc Fabregas hanno battuto il Napoli di Conte. Con il giovane talento argentino che ha regalato giocate da fenomeno e l'assist risolutivo per il colpo del KO ai partenopei segnato da Diao. Arrivato sulle rive del Lago la scorsa estate dal Real Madrid per 6,5 milioni di euro, Nico Paz oggi vale già 40 milioni ma per il Como c'è il rischio dell'atroce beffa: in estate potrebbe perderlo per soli 9 milioni, senza poterci fare nulla.

"Non lo vendiamo nemmeno per 40 o 50 milioni, vogliamo creare con lui qualcosa di importante a Como". Parole e musica di Cesc Fabregas in tempi non sospetti, con l'ex campione di Spagna che ha esaltato le doti di Nico Paz che oramai anche tutti i tifosi italiani stanno apprezzando sempre più. Un campioncino in erba di numeri da assoluto fenomeno, che sta crescendo a Como e che sta dimostrando qualità uniche: la gara disputata contro il Napoli ne è stato l'ultimo emblematico esempio, tra assist decisivi e giocate da funambolo del calcio. Non l'unico exploit, perché le statistiche dicono che Nico Paz in riva al Lario sta già bruciando le tappe: 24 presenze, 5 gol e 6 assist.

Il Como lo ha prelevato la scorsa estate dal Real Madrid: acquisto definitivo per 6.5 milioni di euro. Un investimento importante per i lariani che hanno individuato nella Cantera Blanca l'uomo giusto per il centrocampo di Fabregas. Non è servito nemmeno il classico ambientamento: Nico Paz si è preso subito il Como sulle spalle sorprendendo per continuità di rendimento e qualità delle sue prestazioni. A tal punto che adesso in Spagna sono certi: il ritorno in casa madre sarà inevitabile, il Real Madrid non può certamente lasciarsi sfuggire l'astro nascente cresciuto sui suoi campi. E lo farà sfruttando la triplice clausola di recompra che astutamente hanno inserito nel contratto.

Se è vero che l'esborso per Nico Paz è stato relativamente basso, è evidente che la Casa Blanca ci ha visto comunque lungo: l'approdo a Como ha mostrato al mondo tutto il talento del giovane, facendone lievitare il cartellino in modo esponenziale in una manciata di mesi. In caso di rivendita da parte del Como a terzi, il Real si prenderà il 50% dell'incasso. Dunque, un valore tra i 15 e i 20 milioni, essendo al momento stimato un cartellino sui 40. Ma non è quello il rischio che i lariani correranno a giugno.

La tripla recompra e il rischio di perdere Paz per 9 milioni

Nel contratto tra Real Madrid e Como esiste addirittura una tripla recompra da parte degli spagnoli che hanno comunque "blindato" Nico Paz. Una prima è fissata per giugno 2025 a 9 milioni di euro, una seconda nell'estate del 2026 e una terza a giugno 2027 da 11 milioni. Una spesa davvero marginale viste le premesse che il Real potrebbe esercitare senza battere ciglio richiamando il giocatore che in Blanco ha già assaporato la vittoria (era in rosa nel successo in Champions, in Liga e per la Supercoppa spagnola).

È l'opzione-beffa per il Como che vede difficilissimo comunque poter legare il proprio futuro con il giovane talento. L'alternativa è che vi sia qualcuno, come l'Inter ad esempio stando agli attuali rumors, pronto a mettere sul piatto milioni pesanti, aprendo un'asta al rialzo. Anche in quel caso, però, il futuro e la carriera dell'argentino appare lontanissima da Como.