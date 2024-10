Messi incorona Nico Paz: “Ha una testa impressionante, spero continui a crescere”

video suggerito

L'Argentina ha vinto 6-0 contro la Bolivia in una partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, i campioni del mondo mantengono la leadership e fanno un altro passo verso la difesa del titolo. Il successo era scontato, ma il punteggio no. Una notte memorabile, l'ennesima, per Leo Messi che a 37 anni ha realizzato un'altra tripletta! A segno pure Lautaro Martinez, ma la scena se l'è presa pure il giovane giocatore del Como Nico Paz, esaltato proprio dal numero 10.

Messi segna una tripletta alla Bolivia

Messi superstar, e qual è la novità, 6-0 alla Bolivia, con i gol pure di Lautaro, Julian Alvarez e Thiago Almada. Una serata in cui Messi ha dimostrato di essere ancora in grandissima forma e di poter provare a giocare pure i prossimi Mondiali. Dopo la partita era raggiante, che è arrivato con questa tripletta a quota 112 gol in nazionale. Tutta la sua gioia l'ha mostrata dopo il match: "Godermi tutto questo mi commuove. Sono felice. Nonostante la mia età, quando sono qui sembro un ‘ragazzino'. Finché vedo che sto bene… continueremo a divertirci".

Con quelle parole, va da sé, che è arrivata, poi, la domanda sul suo futuro e la risposta è stata chiara: "Non fisso date con la Nazionale. Voglio solo godermi e sentire l'amore della gente perché so che potrebbero essere le ultime partite. Voglio finire bene l'anno e vederlo passare passo per passo".

Messi elogia Nico Paz, e pure Fabregas

Nessuna data, nessuna promessa, ma lo spiraglio per il futuro c'è e per continuare a vincere c'è bisogno anche di ragazzi d'oro. Contro la Bolivia uno di questi è sceso in campo, lo ha fatto al 73′, quando Scaloni ha deciso di mandare in campo Nico Paz al posto di Lautaro Martinez. Il calciatore, che milita nel Como, ha servito un assist a Messi, che dopo la partita lo ha incensato con delle parole che Paz non dimenticherà: "È un ragazzo fantastico che sta crescendo con un allenatore che conosco, a prescindere dalla sua età, ha una testa impressionante, spero che continui a crescere e che lo faccia anche dalla nostra parte".