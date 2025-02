video suggerito

Il Napoli perde 2-1 a Como, decide un gol di Diao: Inter capolista solitaria in Serie A Il Como batte il Napoli 2-1 e sale a quota 28 punti. Quarta sconfitta per i partenopei, che restano al secondo posto dietro l'Inter, avanti di un punto. Autogol di Rrahmani, gol di Raspadori e Diao.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli perde due mesi e mezzo e perde così definitivamente la testa della classifica. Il Como vince 2-1 e si conferma al tredicesimo posto della classifica. Nel primo tempo l'autogol di Rrahmani e il gol di Raspadori. Nella ripresa decide il solito Diao. L'Inter dunque resta solitaria al comando con un punto di vantaggio sul Napoli, sabato prossimo al Maradona ci sarà il big match.

Autogol di Rrahmani, Como avanti

Fabregas gioca con Nico Paz centravanti, Conte toglie l'intoccabile Anguissa, diffidato, e fa esordire Billing. Il Napoli, in completo bianco, dà l'idea di voler fare subito la partita, ed è così. Però è il Como a passare in vantaggio al 7′ con un autogol clamoroso di Rrahmani. Il difensore kosovaro passa il pallone all'indietro a Meret, che però non era in porta. Il pallone rotola verso la porta ed è 1-0!

Raspadori segna e il Napoli pareggia

La reazione del Napoli è veemente, il gol sembra nell'aria ed arriva al 17′. Segna Raspadori, secondo centro consecutivo. L'attaccante sfrutta un errore di Kempf e davanti a Butez è letale, 1-1. Sembra quello il momento in cui il Napoli può spaccare la partita, fa possesso, ma non è mai più realmente pericoloso verso la porta dei lariani. Il Como di suo non è mai incisivo. Meret inoperoso.

Il Como cambia marcia, Butez salva su McTominay

Nella ripresa la partita è totalmente differente. Perché il Como fa la partita e mette alle corde i partenopei. Ci provano Da Cunha e Strefezza, ma le loro conclusioni vengono respinte. Conte corre ai ripari e cambia mandando in campo Anguissa, con la mannaia della diffida sul capo, e Simeone, fuori Billing e Lukaku. McTominay ha una grande occasione, il suo tiro è potente, ma centrale, Butez con la mano opposta respinge. Fabregas a venti minuti dal termine manda in campo Cutrone, fuori Caqueret. Esce un centrocampista, entra un attaccante. Il messaggio è chiaro.

Diao decide Como-Napoli

Il Napoli in contropiede ha una grande chance, ma la mancano Politano e Anguissa. Al 77′ il gol del Como. Rrahmani sbaglia ancora, Raspadori e Lobotka pure, il Como riparte rapidamente, Diao prende di sorpresa la difesa del Napoli e con una staffilata batte Meret. Conte manda in campo pure Ngonge e Okafor, per un iper offensivo 4-2-4. Non cambia nulla. Il Napoli fuori casa dopo sei mesi ed è a -1 dall'Inter.