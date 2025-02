video suggerito

Clamoroso autogol di Rrahmani contro il Como: segna nella sua porta con un retropassaggio folle Dopo sette minuti il Napoli va in svantaggio contro il Como per un autogol incredibile di Rrahmani: il difensore kosovaro fa un retropassaggio sbagliato e segna nella sua porta dal limite dell’area. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha del clamoroso quello che è successo a Como nei primi minuti della partita contro il Napoli: Amir Rrahmani fa un retropassaggio folle verso Meret che era fuori dai pali, ma calibra malissimo il tiro e segna un incredibile autogol dalla distanza. Un tiro terrificante che ha lasciato tutti a bocca aperta, a partire da Antonio Conte che mai si sarebbe immaginato di assistere a una scena simile mentre la sua squadra stava cercando di impostare il gioco.

Il difensore era in una posizione tranquilla e poteva gestire il pallone, ha ha deciso di passarlo indietro con una mossa azzardata e senza guardare il suo portiere che nel frattempo era qualche metro dietro di lui pronto per impostare l'azione. E invece si è ritrovato un pallone scagliato direttamente nella porta con grande disattenzione: mentre la palla rotolava oltre la linea si è messo le mani tra i capelli disperato, ben consapevole di averla combinata grossa.

L'autogol horror di Rrahmani contro il Como

È bastata una frazione di secondo per combinare la frittata più brutta della stagione. Rrahmani ha segnato un gol nella sua porta che lo tormenterà a lungo, una mossa clamorosa che ha messo in difficoltà il suo Napoli in casa del Como dopo appena 7 minuti di partita. Tutto procedeva tranquillamente quando a un certo punto il difensore è andato in tilt sul pressing di un giocatore avversario: nel tentativo di alleggerirsi ha scagliato con forza il pallone all'indietro, senza prestare attenzione alla posizione del portiere che era fuori dalla porta per impostare l'azione.

Leggi anche Clamoroso autogol del Milan a Torino: Maignan rinvia e prende in pieno Thiaw davanti a lui

Così Meret è stato colto completamente di sorpresa dalla decisione scellerata del suo compagno di squadra che ha segnato un gol nella sua stessa porta. Il tiro era troppo potente e indirizzato proprio al centro dei pali e nessuno ha potuto mettere una pezza al clamoroso errore che ha mandato sotto il Napoli nel modo più sconvolgente possibile dopo appena una manciata di minuti.