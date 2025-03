L’Inter vuole Nico Paz ma Carlo Ancelotti è più che chiaro sul gioiello del Como: “No, è uno di noi”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Nico Paz è il nome nuovo sulla bocca di tutti. Un portento che è sbocciato in riva al Lago, a Como, per mano di Cesc Fabregas e che ha attirato su di sé le attenzioni di mercato di tutti, Inter in prima fila. Ma i nerazzurri, pur avendo un canale preferenziale con il vicepresidente Zanetti e la presenza in squadra del connazionale Lautaro Martinez, dovranno farsene una ragione. A chiudere la porta è stato lo stesso Carlo Ancelotti che sul giovane nastro nascente ha già chiarito le dinamiche: "In estate decideremo cosa fare, ma è chiaro. E' uno di noi".

I numeri di Nico Paz al suo primo anno in Serie A con il Como

La prima stagione in Italia, in Serie A, di Nico Paz è a dir poco esaltante. Voluto fortemente da Fabregas in estate per il suo Como neo promosso, l'argentino ha dimostrato da subito di avere doti da gran talento esaltando i palati fini di tifosi ed esteti del bel calcio. I numeri parlano per il 20enne nato in Spagna ma naturalizzato argentino: sei gol e sei assist in sole 27 presenze. Ma il ragazzo non è di proprietà del Como, che lo ha prelevato dal Real Madrid: il club di Florentino Perez ci ha visto lungo e si è ritagliato una via d'uscita per riaverlo in caso di conferme. Che sono puntualmente arrivate e non sono sfuggite a Carlo Ancelotti che, in occasione del trofeo Maestrelli che gli è stato consegnato, in videoconferenza non si è tirato indietro sulle proprie idee.

Le parole di Ancelotti: "Lo stiamo seguendo, vedremo. Di certo è uno di noi"

"Il ragazzo è un uno di noi. Lo stiamo seguendo e devo dire che sta facendo molto bene" ha sottolineato il tecnico delle Merengues. "Non ho dubbi a riguardo: a fine stagione decideremo cosa fare, valuteremo con calma". Parole che allontanano Nico Paz dalla prima delle pretendenti, l'Inter che fino ad ora godeva di un canale preferenziale. Non è un mistero l'amicizia che lega la famiglia del ragazzo a Zanetti, il vicepresidente nerazzurro che solo settimana scorsa aveva incontrato il padre. E nemmeno il legame che unisce Nico a Lautaro, il suo riferimento in Nazionale, mai nascosto. Eppure, adesso appare più difficile che in estate il Real permetterà l'eventuale trasferimento.

Il legame che lega l'Inter con Nico Paz: capitan Zanetti e bomber Lautaro

Difficile che avverrà il ritorno immediato in Spagna, più facile che il Real Madrid trovi l'accordo con il Como per lasciare un'altra stagione Nico Paz in riva al Lago. Il Real Madrid avrebbe deciso infatti di non esercitare il diritto di recompra per il gioiello argentino, rimandando ogni discorso al 2026 anche se ciò vorrebbe dire pagarlo di più. Ma nel contratto con i lariani c'è la doppia clausola che porta fino a tre, le volte in totale per cui il club spagnolo può rinunciare al riacquisto mentendo il possesso del cartellino. Evitando che Nico possa fare la fine del coetaneo Guler, altro talento scuola Real che però ad oggi si trova chiuso dalle tante stelle a disposizione di Carlo Ancelotti.