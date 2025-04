Diao infortunato, stagione finita per il bomber del Como: previsto un lungo stop

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Che sfortuna per Assane Diao. Il calciatore del Como si è procurato una frattura al piede destro e ha chiuso, così, anticipatamente la sua stagione. Diao dovrà essere operato e pare dovrà fermarsi per due mesi. Tornerà a disposizione per il pre-campionato. Diao è stata una grande rivelazione: 8 gol in Serie A, da quando è arrivato in Italia, solo Retegui ha segnato più di lui in campionato.

Diao bomber implacabile in Serie A, meglio di lui solo Retegui

Durante l'allenamento del mercoledì Diao ha subito una frattura al piede destro. Oggi, giovedì 24 aprile, finirà sotto i ferri. Stagione finita. Peccato. Il calciatore senegalese in questi mesi in Serie A ha mostrato tutto il suo valore. Classe 2005 ha realizzato 8 gol in Serie A, uno ogni 157 minuti. E tecnicamente non sarebbe nemmeno un attaccante. Solo un teenager ha fatto meglio di lui quest'anno: Lamine Yamal. 8 gol realizzati da gennaio ad oggi, solo Mateo Retegui (con 11) ha segnato più reti di Diao in questo stesso lasso di tempo.

Campionato finito per Diao, chi lo sostituirà al Como

Diao salterà le ultime cinque giornate di campionato. Sfortunato e non poco il senegalese, sfortunato anche il Como, che però almeno è vicinissimo alla salvezza, che potrebbe essere già matematica domenica dopo la partita con il Genoa, in programma al Sinigaglia alle 12:30. Fabregas ha 39 punti, come il Genoa, ed occupa la dodicesima posizione. Il vantaggio sulle terzultime, Empoli e Venezia, è di 14 punti. Strefezza e Ikoné i calciatori che proveranno a rimpiazzarlo e soprattutto a non farlo rimpiangere, non sarà facile a livello realizzativo.