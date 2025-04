video suggerito

Partite di Serie A rinviate per i funerali di Papa Francesco: quali incontri non si giocheranno Nella giornata di sabato 26 aprile si terranno i funerali di Papa Francesco, e in quel giorno non verranno giocate le partite del campionato di Serie A, tra queste anche Inter-Roma, che cambia data.

A cura di Alessio Morra

Sabato 26 aprile il campionato di calcio non si giocherà. La Serie A si ferma nel giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco. Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi stamattina ha fatto sapere che: "Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno". Quindi rinviata Inter-Roma, oltre che Como-Genoa e Lazio-Parma.

Papa Francesco è venuto a mancare nella mattina di lunedì 21 aprile. Il mondo lo piange e lo ricorda con affetto enorme. I funerali del Papa si svolgeranno a Piazza San Pietro sabato 26 aprile (alle ore 10). Il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, a partire da martedì 22.

Quali sono le tre partite di Serie A rinviate

Slittano dunque le tre partite che, inizialmente, erano state programmate per sabato 26 aprile. La Lega di Serie A aveva stabilito che Como-Genoa si giocasse alle 15, che l'attesissima sfida tra l'Inter e la Roma si disputasse a San Siro alle ore 18. Mentre l'anticipo serale sarebbe dovuto essere Lazio-Parma. Che Lazio-Parma fosse rinviata era praticamente scritto. Si gioca nella Capitale, dove nella mattinata di sabato ci saranno le esequie del Pontefice e nel weekend a Roma c'è anche il Giubileo dei giovani. Il passaggio al lunedì era già scontato.

Quando si giocherà Inter-Roma

E ora c'è da trovare la data per l'incontro tra Inter e Roma, partita che ha grandi implicazioni sia per la lotta scudetto (Inter al comando con il Napoli) che per quella per l'Europa (i giallorossi sono in lizza per un posto in Europa League con un gruppetto di squadre). Il ministro Musemuci ha dichiarato che domenica regolarmente può giocarsi il campionato.

Dunque domenica si terranno le partite già in programma e probabilmente anche Inter-Roma, pure se i nerazzurri tre giorni dopo avranno la semifinale di andata di Champions League con il Barcellona. Dovesse giocarsi domenica è chiaro che il primo slot utile sarebbe quello delle 12:30, che offrirebbe un minimo recupero ai nerazzurri in vista della super sfida con i bluagrana.

Il programma della 34ª giornata

Atalanta-Lecce: 25 aprile, ore 20:45

Como-Genoa: data da definire

Inter-Roma: data da definire

Lazio-Parma: data da definire

Venezia-Milan: domenica 27 aprile, ore 12:30

Fiorentina-Empoli: domenica 27 aprile, ore 15

Juventus-Monza: domenica 27 aprile, ore 18

Napoli-Torino: domenica 27 aprile ore 20:45

Udinese-Bologna: lunedì 28 aprile: ore 18:30

Verona-Cagliari: lunedì 28 aprile: ore 20:45