Ranieri esclude due nomi dalla corsa per la panchina della Roma: "Potrebbe non essere apprezzato" Claudio Ranieri ha escluso Gasperini e Farioli come possibili nuovi allenatori della Roma. Il mister capitolino ha dato qualche indicazione sul futuro della panchina giallorossa.

A cura di Marco Beltrami

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Claudio Ranieri ancora una volta si è ritrovato a fare i conti con le domande sul tema nella conferenza stampa di presentazione di Lecce-Roma. Come sempre l'esperto manager capitolino si è districato bene e con il sorriso, dando però qualche particolare in più su quella che sarà la scelta del suo erede. Ranieri in particolare è stato categorico nell'escludere dalla corsa sia Gasperini che Farioli, rispondendo a domande dirette.

Ranieri esclude Gasperini e Farioli dalla corsa per la panchina della Roma

Tutto è nato proprio dalle indiscrezioni su un possibile arrivo alla corte giallorossa dell'attuale mister dell'Atalanta. Ranieri non si è fatto sorprendere: "Mi aspettavo questa domanda. Sono contento. Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini, la prossima di un altro… Se andiamo da un allenatore e gli chiediamo della Roma, cosa volete che dica? Non ci andrò mai? La cosa che mi fa felice e che avete tirato fuori talmente tanti nomi, ma di quelli di cui ho parlato non ne avete tirato fuori uno. Questo mi fa molto piacere, significa che stiamo sulla buona strada".

Di fronte poi ad una domanda più esplicita sull'esclusione di Gasp dal novero dei papabili allenatori della Roma, Ranieri ha chiuso: "Non sarà il prossimo allenatore? No, certo". Stesso discorso anche per Farioli, con il nome del mister dell'Ajax altrettanto gettonato: "Ah ecco, non è lui".

Ranieri e l'identikit del nuovo allenatore della Roma

Insomma è soddisfatto Ranieri per essere riuscito, insieme ai dirigenti giallorossi, a non fare trapelare grossi indizi su quello che dovrà essere il futuro della panchina della Roma. A quanto pare il dado è già stato tratto, con buona pace della piazza che potrebbe anche inizialmente non gradire: "Lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista di papabili al presidente e lui sceglierà l'allenatore. Sceglierà quello scelto da noi. La piazza è importante, sappiamo che ama chi fa bene alla Roma. Può darsi che all'inizio non venga apprezzato il nome, anche se credo di sì, ma poi alla fine sono i fatti quelli che contano. Chi viene sa che dovrà fare bene e che la Roma vorrà arrivare in alto. Saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze. Dirò quello che ci aspettiamo e dobbiamo sostenere, e aiuteremo il nuovo allenatore".

Ormai fuori discussione la sua permanenza da allenatore. Prima viene la Roma infatti e Ranieri sa bene cosa serve in questo momento alla squadra del suo cuore: "Se io restassi perderemmo un anno, io non sono il futuro della Roma per cui il nuovo allenatore prima arriva e meglio è". Ma c'è una tempistica sul possibile annuncio, post-scelta: "Quando il presidente lo vorrà dire. Lo conoscete".