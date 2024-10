video suggerito

Temptation Island 2024 si allunga di una settimana: la data dell’ultima puntata L’edizione autunnale di Temptation Island 2024 si allunga di una settimana. La sesta puntata, in onda martedì 15 ottobre, non sarà l’ultima. L’episodio conclusivo del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sarà trasmesso su Canale5 il 22 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dato il successo ottenuto in termini di ascolti, l’edizione autunnale di Temptation Island 2024 si allunga di una settimana. Fanpage.it ha appreso che la sesta puntata del programma, in onda martedì 15 ottobre, non sarà quella conclusiva. A concludere il ciclo dell’edizione in corso del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia – la prima ad andare in onda in autunno – sarà il settimo episodio in onda martedì 22 ottobre.

Quali sono le coppie di Temptation Island ancora in gioco

A dovere concludere il proprio percorso in trasmissione restano Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Titty Scialò e Antonio Maietta e, infine, Mirco Rossi e Giulia Duranti. Le quattro coppie che ancora attendono il falò di confronto finale si siederanno di fronte al conduttore Filippo Bisciglia per prendere la loro decisione a proposito del futuro della loro storia d’amore nel corso delle ultime due puntate.

Che cosa è accaduto alle coppie che hanno già lasciato Temptation Island

Sono tre le coppie che hanno già avuto il loro falò di confronto conclusivo fino a oggi. I primi ad abbandonare il programma sono stati Fabio Mascaro e Sara El Moudden. Era stata quest’ultima a chiedere il falò dopo avere sentito il compagno ammettere una serie di tradimenti. Di fronte a Filippo Bisciglia, Sara aveva manifestato il desiderio di mettere la parola fine alla loro storia, per poi tornare sui suoi passi e dare una nuova possibilità a Fabio. La seconda coppia che ha abbandonato il programma è quella formata fa Diandra Pecchioli e Valerio Palma. Dopo essersi inizialmente lasciati nel corso del loro primo incontro post programma, i due si sono ritrovati e hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Gli ultimi a uscire sono stati Anna Acciardi e Alfred Ekhator che si sono lasciati tra lacrime e accuse dopo il bacio di lui alla single Sofia Costantini.