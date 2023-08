Coppie Temptation Island 2023: chi si è lasciato, chi sta insieme e chi sta con tentatori e tentatrici Come si sono conclusi i percorsi delle sette coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2023: la lista di chi si è lasciato, chi è rimasto insieme e chi ha intrapreso una relazione con una tentatrice o un tentatore conosciuto nel villaggio del sentimenti.

Si è conclusa ieri sera l'edizione di Temptation Island, il programma tornato in onda dopo lo stop della scorsa estate. Le coppie che hanno partecipato al villaggio delle tentazioni hanno dato nuova linfa al loro amore, ma non per tutti l'avventura si è conclusa con il lieto fine. Alessia e Davide, Isabella e Manu e Gabriela e Giuseppe stanno ancora insieme, per gli altri invece le situazioni si sono ribaltate: Manuel e Francesca, Perla e Mirko, Ale e Federico e Daniele e Vittoria si sono lasciati definitivamente.

Le coppie rimaste insieme dopo Temptation Island

Alessia Bottiglia e Davide Rosati un mese dopo il falò di confronto hanno raccontato a Filippo Bisciglia e ai telespettatori di Temptation come prosegue la loro storia d'amore. Nonostante il perdono di lui e la decisione di tornare insieme, per ora non vivono insieme: "Mi voglio prendere i miei spazi e lei è tornata dai genitori", ha raccontato lui. Procede a gonfie vele la relazione di Manu Marascio e Isabella Recalcati: "Sono innamorata di lui, c'è un sentimento forte che ci lega, abbiamo le basi per costruire qualcosa" ha raccontato l'ex concorrente al conduttore nell'appuntamento dopo il termine del percorso. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara stanno costruendo la loro vita insieme: lui ha riconquistato la fiducia della fidanzata e "vogliamo creare una famiglia tra due anni", hanno confessato.

Gabriela e Giuseppe

Le coppie che si sono separate

Non per tutte le coppie, però, c'è stato il lieto fine. Dopo i falò di confronto, in 4 si sono lasciate. Daniele e Vittoria hanno concluso la loro storia d'amore litigando: entrambi hanno confessato di non essere felici nella relazione e dopo un duro sfogo hanno scelto di lasciare il programma da soli. "Siamo sicuri", le parole prima di lasciare la spiaggia. Anche Ale e Federico si sono lasciati in malo modo: al falò di confronto lui ha ammesso di essersi comportato da "vigliacco" e di aver voglia di divertirsi, non è pronto per una relazione seria. Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo aver intrapreso entrambi una conoscenza con i single Igor e Greta Rossetti, si sono lasciati definitivamente. La monotonia e la mancanza di stimoli li aveva fatti allontanare: la vicinanza con i tentatori ha permesso a entrambi di capire che il loro amore era giunto ormai al capolinea. Francesca Sorrentino dopo la rottura da Manuel Maura ha ritrovato la serenità: è riuscita ad allontanarsi da una relazione tossica nella quale si sentiva intrappolata. "Sono forte della mia decisione, mi auguro di stare bene da sola", le parole confessate a Bisciglia un mese dopo il termine del programma.

Le storie nate con i tentatori e le tentatrici

Il percorso a Temptation Island di Mirko e Perla si è concluso con la rottura e con la nascita di nuovi amori. I due si sono lasciati dopo aver ritrovato il sorriso tra le braccia dei single conosciuti nel villaggio dei sentimenti. Mirko Brunetti e Greta Rossetti, in particolare, un mese dopo il programma, hanno raccontato di essere innamorati l'uno dell'altro. Insieme hanno fatto anche un tatuaggio di coppia: hanno scritto sul braccio "I tuoi occhi, la mia cura". Perla Vatiero a Filippo Bisciglia ha spiegato di aver intrapreso una conoscenza con Igor Zeeti: ha ammesso di desiderare adesso un rapporto più serio rispetto a quello vissuto fino a pochi mesi fa.