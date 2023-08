Perla Vatiero dopo la rottura da Mirko Brunetti: “Molte cose sono surreali, credevo di conoscerlo” Perla Vatiero con una story su Instagram confessa le sue sensazioni dopo Temptation Island e la rottura da Mirko Brunetti: “Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali. Non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare”.

A cura di Gaia Martino

Perla Vatiero dopo Temptation Island ha ritrovato la sua serenità da sola. Nonostante la delusione per la nuova storia del fidanzato con la tentatrice Greta Rossetti, con una story condivisa su Instagram ha confessato ai nuovi followers di essere grata all'esperienza appena conclusasi. Nella notte ha raccontato le sue sensazioni e ha condiviso con i followers ciò che ha imparato dalla sua avventura: "Non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza".

Le prime parole di Perla Vatiero sui social

"Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente. 21 giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni". Perla Vatiero su Instagram ha raccontato ai followers le sue sensazioni dopo il termine del programma: "Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell'amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare. Sono profondamente grata per questa esperienza, mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo". Nonostante la delusione, non rinnega nulla del suo passato e della sua storia d'amore ormai conclusasi:

Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi mandate. Vi leggo tutti.

La conoscenza con Igor Zeetti

Nell'ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, 31 luglio, Perla e il tentatore Igor hanno raccontato della loro conoscenza. Si sono baciati davanti alle telecamere e davanti Filippo Bisciglia. "Ci sentiamo tutti i giorni, ho conosciuto lati del suo carattere che non vedevo dentro il programma. Lei mi piace tanto" ha confessato lui, "Mi dà attenzioni, le stesse che notavo nel villaggio. Mi auguro di trovare la serenità e la tranquillità e che la nostra conoscenza possa continuare con una certa serietà" ha concluso lei.