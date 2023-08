Mirko Brunetti ritrova la madre dopo la rottura con Perla Vatiero: “Tutto è tornato al suo posto” Mirko Brunetti ha ritrovato la madre, con la quale non parlava da anni, dopo la rottura con Perla Vatiero a Temptation Island 2023. Il rapporto tra madre e figlio si era incrinato proprio a causa dei contrasti tra la donna e la ex compagna con la quale aveva partecipato al docu-reality di Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Mirko Brunetti ha ritrovato la madre dopo la rottura con Perla Vatiero a Temptation Island 2023. Il giovane, già in trasmissione, aveva raccontato di non parlare con la madre da tempo proprio a causa dei contrasti tra la donna e la sua ex fidanzata. Adesso che con Perla è finita (Mirko si è legato alla tentatrice Greta Rossetti), i due si sono riavvicinati. È stato Mirko a raccontarlo con un post condiviso sul suo profilo Instagram, post in cui posa vicino alla madre, riabbracciata dopo un lungo periodo di silenzio e distanza.

Mirko Brunetti e la foto con la madre dopo Temptation Island

“Cosa mi ha dato quest’esperienza?”, comincia con una domanda il post con il quale Mirko ha reso pubblico il riavvicinamento alla madre. Quello scatto suggerisce quanto il giovane abbia sofferto nel periodo trascorso lontano da una delle donne più importanti della sua vita. Proprio la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia gli ha concesso gli strumenti per recuperare quel legame fondamentale: “Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui”.

Che cosa aveva detto Mirko Brunetti della madre

Già in trasmissione, Mirko si era detto combattuto a proposito della relazione con Perla proprio a causa del rapporto tra la fidanzata e sua madre. “Se penso a un futuro, come posso pensare di non parlare a vita con mia madre?”, si era chiesto ad alta voce, lasciando intendere che fosse proprio la ex compagna ad avere posto un freno al legame con la madre. Freno che, adesso che la relazione si è conclusa, non ha più motivo di esistere.