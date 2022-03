Quali film candidati agli oscar sono disponibili in streaming e dove vederli In vista della 94esima premiazione degli Oscar 2022, ecco una lista di tutti i film candidati che si possono trovare sulle varie piattaforme streaming da Netflix a Disney+, da Chili a Now.

A cura di Ilaria Costabile

Ariana De Bose e David Alvarez in West Side Story, foto di Niko Tavernise

L'8 febbraio sono stati annunciati i film candidati agli Oscar 2022, tra cui compaiono titoli che hanno già ottenuto riconoscimenti come Il potere del cane, oppure Drive my car e ancora West Side Story. La notte tra il 27 e il 28 marzo 2022 ci sarà la 94esima cerimonia di premiazione degli Academy Awards dove verranno consegnate 23 statuette. Alcuni dei film che sono stati candidati agli Oscar è possibile anche vederli in streaming, perché disponibili sulle piattaforme online come Netflix, Amazon Prime, Now e Disney +, che accoglieranno anche qualche altro titolo dopo la cerimonia di premiazione finale.

West Side Story su Disney +

È uno dei film che ha ricevuto più candidature agli Oscar 2022, ben sette, ma nonostante sia ormai l'ennesimo rifacimento del musical di Broadway, stavolta Steven Spielberg è riuscito quasi a raggiungere le dieci statuette delle prima rappresentazione di cinquant'anni fa. Il film si trova dal 2 marzo su Disney +

Il potere del cane su Netflix

Benedict Cumberbatch in Il potere del cane

È stato uno dei film più premiati finora, con riconoscimenti di spessore nel settore cinematografico dal Leone d'Argento al Golden Globe e ha proiettato Jane Campion, la regista, nell'olimpo dei cineasti più apprezzati dell'ultimo periodo. La storia è quella dei fratelli Burbank e dell'arrivo nel loro runch di una donna che porta con sé un bambino, e da questo incontro la loro vita cambierà totalmente. Il film si trova su Netflix

Leggi anche È stata la mano di Dio candidato come migliore scenografia in un film contemporaneo

Dune su NowTv

Zendaya e Timothèe Chalamet in Dune

Tra i film più attesi del 2021 c'è stato senza dubbio Dune di Densi Villenueve, che ha ricevuto ben dieci candidature agli Oscar 2022, relative prevalentemente al settore tecnico. Noto non solo per i suoi effetti speciali, ma anche per il cast che conta attori come Oscar Isaac, Timotheè Chalamet, Zendaya e tanti altri nomi piuttosto noti. Il film lo si può trovare su Now Tv e può essere visto con i ticket da acquistare sulla piattaforma.

Don't Look Up

Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio in Don’t Look Up

È uno dei film che ha fatto più discutere alla fine di questo 2021, anche qui cast ben assortito con un incredibile Leonardo DiCaprio protagonista, accanto a Jennifer Lawrence, in cui compaiono anche Cate Blanchett, Meryl Streep e Timothée Chalamet e diretto da Adam McKay. Il film è nel catalogo Netflix.

La fiera delle illusioni

Cate Blanchett e Bradley Cooper in La fiera delle illusioni

Firmato da Gulliermo Del Toro è stato candidato a 4 Oscar, ed è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham, che racconta una storia noir di imbrogli e sotterfugi in mondo che ha a che fare con la magia. Compaiono anche qui grandi nomi del cinema americano come Bradley Cooper, Rooney Mara e Toni Colette. Il film è in catalogo su Disney + dal 17 marzo.

I Segni del Cuore su Apple Tv

È candidato a tre premi Oscar ed è tratto da un altro film che ha riscosso molto successo negli anni passati, si tratta de "La famiglia Bèlier", in cui si racconta la storia di una ragazza desiderosa di cantare, nonostante i genitori siano sordomuti. Il film è possibile vederlo su Apple Tv.

La persona peggiore del mondo su Chili

Renate Hansen Reinsveen in La persona peggiore del mondo

Nominato dagli Academy per due categorie: miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale, ha il merito di portare la Norvegia sul grande schermo. La storia, infatti, è ambientata ad Oslo e racconta le vicissitudini di Julie, in cerca di un equilibrio tra la sua vita professionale e quella sentimentale. Il film si trova su Chili, dove può essere noleggiato o acquistato.

È stata la mano di Dio

Filippo Scotti in È stata la mano di Dio

Film di Paolo Sorrentino, candidato nella categoria miglior film straniero, è l'opera più intima del regista partenopeo che porta in scena la storia della sua vita e del suo amore per il cinema. Grande esordio per il giovane e talentuoso Filippo Scotti sul grande schermo, vede nel cast attori noti nel panorama artistico italiano come Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e Renato Carpentieri. Si tratta della seconda candidatura agli Oscar per Sorrentino che, infatti, ha già conquistato il premio con "La grande bellezza". Il film si trova su Netflix.

Madres Paralelas su TimVision

Penelope Cruz in Madres Paralelas

Pedro Almodovar dirige una delle sue attrici feticcio, Penelope Cruz, in un film delicato e forte ad un tempo, in cui si racconta la difficoltà e anche la potenza del diventare madri, intrecciando le storie di due donne che finiranno con diventare amiche. Il film si può noleggiare su Chili, TimVision e Apple Tv.

Being the Ricardos su Amazon Prime Video

Javier Bardem e Nicole Kidman in Being The Ricardos

Nicole Kidman e Javier Bardem sono Lucille Ball e Desi Arnaz in "Being the Ricardos", film diretto da Aaron Sorkin, che racconta la vera storia di due grandi volti della tv americana protagonisti della sit-com "I love Lucy". Il film si trova su Amazon Prime Video

No Time to Die

Daniel Craig in No Time to die

Ultimo film della saga interpretato da Daniel Craig, nonché 25esimo di James Bond, "No time to die" dopo svariati rimandi è arrivato nelle sale nel 2021. L'idea di rilassarsi e lasciarsi alle spalle la vita spericolata e pericolosa dell'agente segreto, sembra non possa essere messa in atto, ed è così che nasce una nuova missione per 007. Chi volesse recuperarlo può trovarlo su YouTube, Chili ed Apple Tv.

Encanto

Ultimo film di animazione della Disney è tra i candidati alla statuetta, anche per la miglior canzone originale. La storia è quella di una famiglia sudamericana, dove la magia è un dono sacro, ma non è l'unico la cui appartenenza significa qualcosa. Il film è disponibile su Disney+.

Macbeth

Francis McDormand e Denzel Washington in Macbeth

Film diretto da Joel Coen è ovviamente fedele al dramma di shakesperiana memoria ha come protagonisti Denzel Washingthon e Francis McDormand e ha conquistato ben tre candidature, come miglior attore, migliori scenografie e miglior fotografia. Il film si può trovare su Apple Tv.

Gli occhi di Tammy Faye

Jessica Chastain in "Gli occhi di Tommy Faye"

È il racconto della storia della cantante e predicatrice Tammy Faye Banker, che prende spunto da un documentario incentrato sulla donna e girato nel 2000. Protagonista è la bravissima Jessica Chaistan candidata come miglior attrice protagonista, l'altra candidatura è invece per il trucco e l'acconciatura. Il film si trova su Disney+.

Tick Tick..boom!

Andrew Garfield in Tick tick boom!

Secondo musical candidato agli Oscar, con ben due statuette: miglior attore protagonista per Andrew Garfield e per il miglior montaggio. La storia è quella biografica di Jonathan Larson, un giovane autore di musical che si trova ad affrontare non poche difficoltà che la vita gli pone davanti. Il film è disponibile su Netflix.

Summer of Soul

È una sorta di docufilm, l'opera prima del musicista Questlove che racconta l’Harlem Cultural Festival, uno degli eventi che ha segnato la musica americana e al quale hanno partecipato grani voci del popolo afroamericano. Dinsey+ è la piattaforma che accoglie il film.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Una nomination agli Oscar, riguardante l'aspetto tecnico del film, che racconta la storia del maestro di kung fu, Shang Chi, costretto con sua sorella a seguire suo padre, capo dell'Organizzazione dei dieci anelli, alla ricerca di un villaggio mistico. È disponibile su Disney +.

Luca

Film Disney-Pixar candidato alla statuetta, diretto e disegnato dall'italiano Enrico Casarosa e, di fatti, ambientato in Italia precisamente in Liguria. È una storia d'amicizia e di scoperta tra Luca e altri bambini. Si trova ovviamente su Disney+.

I Mitchell contro le macchine

Un film d'animazione che però racconta molto della capacità di una famiglia di stare unita di fronte alle difficoltà, ma soprattutto della forza necessaria per affrontare una sfida, come quella di salvare il mondo da una rivolta dei robot. Il film è stato premiato con ben 8 riconoscimenti dedicati ai film animati e lo si può trovare su Netflix.

Raya e l'ultimo drago

Altro candidato tra i film d'animazione e racconta della storia di una principessa guerriera alla ricerca di un leggendario ultimo drago, affinché possa aiutarla a recuperare una gemma che possa portare in vita suo padre. È stato tra i film più amati del 2021 ed è disponibile su Disney+.

Free Guy – Eroe per gioco

Ryan Reynolds in Free Guy

Protagonista del film è Ryan Reynolds, nei panni di un banchiere che scopre di essere il personaggio di un videogioco online e ha il compito, quindi, di salvare i suoi amici dai pericoli e dalla cancellazione del gioco. Il film si trova su Disney+.

Crudelia

Emma Stone in Crudelia

La storia di Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone che svela il lato buono di quella che diventerà una delle cattive più temibili del parterre Disney. Il film, di cui si pensa anche ad un sequel, è ovviamente su Disney+.