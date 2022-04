Bill Maher contro Jada Pinkett: “È alopecia, non leucemia, si metta una fot*uta parrucca”, è polemica Bill Maher è finito al centro di un forte dibattito pubblico in America a causa di alcuni commenti su Jada Pinkett Smith durante il suo show: “È alopecia, non leucemia. L’alopecia è quando ti cadono i capelli, ci sono cose ben peggiori. Mettiti una fot*uta parrucca se ti dà così tanto fastidio”.

Bill Maher è finito al centro di un forte dibattito pubblico in America a causa di alcuni commenti su Jada Pinkett Smith durante il suo show Real Time with Bill Maher. Nel suo monologo sulla "femminilità tossica" si è detto sconcertato dalla percezione dell'offesa che ha mosso la mano di Will Smith sul viso di Chris Rock, ché "è incomprensibile come l'essere paragonati a Demi Moore possa risultare il peggior insulto da ricevere nella vita". "Tutti in America hanno passato l'intera settimana a parlare di questo schiaffo, quindi quel ‘tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fot*uta bocca' non ha funzionato granché" ha ironizzato, usando la viralità del gesto come pretesto per attaccare la frase minacciosa di Smith, pronunciata quando era tornato a sedersi.

Bill Maher: "Alopecia non è leucemia, metti una parrucca"

Il conduttore e comico ha poi continuato parlando di "femminilità tossica" e incalzando sulla questione battuta con riferimento a Soldato Jane per la testa rasata di Jada Pinkett: "Voglio dire, è alopecia non leucemia. L'alopecia è quando ti cadono i capelli, ci sono cose ben peggiori. Se sei così fortunato nella vita da avere questo problema medico, dì semplicemente ‘Grazie Dio'. Non rappresenta un pericolo di vita. Fa parte di – per la maggior parte delle persone, l'80% degli uomini, il 50% delle donne – dell'invecchiamento. L'invecchiamento è – credetemi lo so – il degrado della carne. Succede a tutti noi. E quindi, mettiti una fottuta parrucca se ti dà così tanto fastidio".

Cosa è successo dopo lo schiaffo a Chris Rock, Will Smith e Jada Pinkett

Nel frattempo, mentre nei talk americani la questione schiaffo a Chris Rock è ancora molto centrale, i protagonisti di questo brutto momento degli Oscar 2022 si apprestano ad archiviarlo: il conduttore definendosi ancora sotto shock e in procinto di rielaborare quanto accaduto, ché non sapeva dell'alopecia di Jada Pinkett, quindi ha agito nell'inconsapevolezza del suo disagio; Will Smith si è dimesso dall'Academysenza attendere la scadenza del 18 aprile, data in cui l'associazione avrebbe reso noti i provvedimenti a suo carico; e la Pinkett rimanendo chiusa nel suo silenzio, sia reale che social.