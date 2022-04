Will Smith escluso dagli Oscar, Harry Lennix: “Dovrebbe restituire il premio in segno di rispetto” L’attore Harry Lennix, anche membro della Motion Picture Academy, ha commentato la decisione dell’Academy di escludere Will Smith dagli Oscar per i prossimi 10 anni per via dello schiaffo dato a Chris Rock, sostenendo che dovrebbe restituire il premio in segno di rispetto.

Will Smith non potrà partecipare agli Oscar per i prossimi 10 anni. È questa la decisione presa dall'Academy in seguito allo schiaffo che l'attore ha tirato a Chris Rock durante la notte più importante di Hollywood. "Accetto e rispetto la decisione", ha replicato il diretto interessato poco dopo la notizia, arrivata in anticipo rispetto ai tempi previsti. Tuttavia, anche se non potrà prendere parte a nessun evento dell'Academy, non dovrà restituire la statuetta conquistata per la sua interpretazione in King Richard- Una famiglia vincente.

Il commento di Herry Lennix

La decisione dell'Academy per quanto avvenuto in diretta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha diviso il mondo dello spettacolo e non solo. Sono in molti a pensare che il provvedimento preso nei confronti di WIll Smith sia in qualche modo insufficiente e che l'attore dovrebbe restituire il premio. A pensarla così è anche l‘attore Harry Lennix, membro della Motion Picture Academy and Television Academy, noto al pubblico per i suoi ruoli in film come Matrix Reloaded, Batman vs. Superman: Dawn of Justice e molti altri. In un breve articolo scritto per Variety, infatti, ha affermato:

Ha bisogno di fare i conti con la gravità dell'offesa che ha commesso: schiaffeggiare Rock, dal vivo il 27 marzo davanti a milioni di persone sul palco degli Academy Awards. Smith deve inviare per posta il suo trofeo d'oro all'Academy e dichiarare pubblicamente qualcosa come: ‘Per rispetto dei 94 anni di onorificenza conferiti a questo premio, in coscienza non mi sento degno di esserne il custode'

Lennix non solo è convinto che Smith debba restituire il premio, ma crede anche che il suo gesto nei confronti di Rock, nato per via di una battuta di quest'ultimo rivolta a sua moglie che soffre di alopecia, sia stato "un tale scossone per le norme sociali che roderà la nostra coscienza nazionale fino a quando in qualche modo non sarà adeguatamente espiato".

Si era detto pronto a tutto dopo il suo gesto e così è stato. Smith ha accettato la decisione dell'Academy che prevede la sua esclusione per i prossimi dieci anni dagli Oscar. Il presidente dell'organizzazione, David Rubin, ha reso pubblico il provvedimento, frutto di un incontro che si è svolto prima del previsto, dopo che l'attore ha dichiarato di voler lasciare l'Academy. "Il Consiglio ha deciso, per un periodo di 10 anni dall'8 aprile 2022, al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell'Accademia, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards" .